Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Cedar Attanasio/AP

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/450/12815450/AP_19308672357569-pic905-895x505-73411.jpg" alt="США и Мексика продлевают закрытие границы" /></p> </p> <p>

Граница между США и Мексикой будет закрыта еще 30 дней, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что запрещены «не жизненно важные» поездки, что поможет в борьбе с коронавирусом.

Как сообщается, граница между США и Канадой тоже будет закрыта.

В США коронавирусом заразились 770 тысяч, скончались 40 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Источник