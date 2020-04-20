«Осталась 1000»: поклонники собирают деньги обнищавшим Виктору Рыбину и Наталье Сенчуковой

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В последнее время на семью солиста группы «Дюна» выпадает немало проблем и испытаний. Известно, что Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вот уже несколько лет лечатся от онкологии. Теперь же из-за пандемии коронавируса супругов накрыло безденежье.

Около недели назад Виктор заявил, что у них с женой осталась всего 31 тысяча рублей. «Мы — чайники, которые не позаботились о подушке безопасности. У меня хобби, которое жрет все деньги. Теплоход мой все сожрал. Пока в долги не влезли. На хлеб хватит», — отметил Рыбин в эфире программы «Звезды сошлись».

Накануне Наталья опубликовала пост, в подписи к которому поясняла: «Осталась тысяча». Поклонники, переживая за кумиров, стали предлагать им денежную помощь. «Бросайте номер карты, скинемся! Мои лучшие годы жизни связаны с вашим творчеством», «Приезжайте к нам в Сибирь, москвичи, мы вас кормить будем», «Давайте я куплю у вас что-нибудь», «Хотите, я вам одолжу», — писали в комментариях.

«старХит» связался с Виктором, чтобы узнать, действительно ли они с супругой испытывают острую нужду и нуждаются в сборе средств. «У нас были серьезные проблемы с деньгами, пока друзья не помогли», — отметил Рыбин.

В окружении пары подтверждают, что из-за отмены выступлений у артистов действительно возникли финансовые проблемы. Немало средств требует и ремонт теплохода, которым владеет Рыбин. При этом певец до последнего не хотел принимать деньги даже от знакомых.

Разговаривая ранее со «старХитом», Виктор не исключал, что в тяжелой ситуации попрощается с затратным хобби. «Продам свои теплоходы, если наступит финансовый кризис. Но один все равно оставлю, чтобы было чем хвастаться перед друзьями», — отмечал он.

Отметим, что Рыбин и Сенчукова вынуждены выкладывать внушительные суммы еще и на лечение. После обнаруженного рака кожи супруги время от времени проходят тщательное медицинское обследование.

«Была у нас лучевая терапия. Удалили одно образование, оно появилось в другом месте. Снова удаляли. Недавно болезнь опять вылезла. Но ничего страшного, все под контролем», — говорил осенью прошлого года Рыбин.

Фото: Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram.com