Влад Топалов о шоу «Маска»: «Благодаря вентиляторам в голове я мог хоть чуточку дышать»

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Накануне члены жюри телепроекта канала НТВ познакомились с артистом, который выступал в костюме Панды. Им оказался Влад Топалов. Певец умело скрывал участие в проекте даже от жены Регины Тодоренко.

Судьи телешоу были поражены, когда Панда снял свою маску. На протяжении долгих недель они полагали, что за образом забавного медвежонка мог скрываться Сергей Лазарев или Влад Соколовский.

А вот Тодоренко сразу признала в исполнителе супруга — сердце ее не обмануло.

«Я же знаю, что это ты. Если ты думаешь, что я не вижу, как ты нервничаешь перед съемками, не замечаю твоих движений, то ошибаешься. Поэтому я за Панду — поддержу мужа», — заявила Регина.

В понедельник утром Влад поблагодарил всю команду, которая работает над шоу «Маска». «Невероятные три месяца! Спасибо педагогам за колоссальный труд! Спасибо хореографу Анечке и потрясающим танцовщикам! Девочки и мальчики, без вас Панда бы не был Пандой на этом проекте! Спасибо художникам по костюму и моему «спасителю», который придумал вставить вентиляторы мне в «голову», и я мог хоть чуточку дышать! Всем работникам сцены! Звук! Свет! Режиссеры! Великолепная работа и команда! Спасибо уважаемым и любимым членам жюри за их поддержку, эмоции и всегда конструктивные замечания! Отдельное спасибо моей любимой Регине за поддержку, любовь и веру! И за терпение порой: я был невыносим дома. Люблю тебя, родная! Спасибо моей сестренке Нике, которая за меня болела и переживала! Спасибо, Попугай, за твои слова и эмоции. И самое большое спасибо моим поклонникам и зрителям, которые голосовали и спасали Панду! Без вас всех я бы так далеко не зашел!» — отметил Топалов в Instagram.

Кстати, Попугай накануне выразительно намекнул, что он — девочка, но это не очень помогло членам жюри, и они по-прежнему теряются в догадках. Волк тоже дал подсказку: мол, у него есть ребенок с редким именем, а отец был музыкантом.

Кто скрывается под маской Льва, судьи тоже пока окончательно не поняли. А что касается Оленя, то тут многие сходятся во мнении, что это Лариса Долина.

Также во вчерашнем выпуске были два специальных гостя: Юлианна Караулова в костюме Зайки и Александр Шоуа в образе Львенка.

Напомним, за несколько недель в проекте «Маска» приняли участие Наталья Гулькина, Сергей Лазарев, Антон Лирник, Вадим Такменев, Стас Костюшкин, Алексей Глызин, Оксана Федорова, Лена Катина и Светлана Мастеркова.

Фото: архив пресс-службы