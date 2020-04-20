Развод родителей, смерть матери от рака – трагедии Галины Петровой

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Будущая актриса родилась в Тамбове в обычной семье, далекой от творчества. Мама Галины Петровой работала водителем троллейбуса. Однажды на работе с женщиной произошел несчастный случай, повлекший за собой серьезное заболевание.

Родительница Петровой ушла из жизни в самом расцвете сил — в 44 года. Галина Леонидовна сетует, что рано осталась без маминой заботы и ласки. «Она подправляла «рога» у троллейбуса, стоя между двумя транспортами. Один из них тронулся, и маму придавило. После этого у нее диагностировали рак. Эта страшная болезнь маму и сгубила», — вспомнила актриса на передаче «Судьба человека».

Мать Петровой была очень добрым и доверчивым человеком. Многие пользовались этим, используя ее в корыстных целях. Кроме того, окружающие до последнего не верили, что она серьезно больна. «Она помогала многим. Но у самой никогда не было своей квартиры. Она работала, несмотря на страшные боли. В конце трудового дня мама лежала на последнем сиденье троллейбуса. А потом снова садилась за руль как ни в чем не бывало», — продолжила 63-летняя звезда.

Еще при жизни у родительницы Петровой не было отбоя от ухажеров. Наверное, это и стало причиной того, что ее жизнь с отцом дочери не сложилась. В итоге супруги развелись, а трехлетняя Галина осталась с папой. «Он привел в дом другую женщину. Мачеха была очень хорошей, но мне все же не хватало от нее маминой ласки. Потискать, поцеловать — вот этого у нее не было», — отметила Галина Леонидовна.

Возможно, из-за нехватки тепла у Петровой развились комплексы. Так, будущая артистка считала себя некрасивой, а близкие даже не спешили разубеждать ее в этом. «Даже бабушка говорила мне, что я всего лишь обаятельная и умная», — теперь уже с улыбкой рассказывает она.

Как говорится, не бывает худа без добра: именно из-за стремления стать уверенной в себе Петрова пошла в театральный кружок, который помог ей раскрепоститься. «Всю жизнь мечтала о том, чтобы стать актрисой и работать в театре. После кружка последовал ГИТИС, но туда я поступила не с первого раза. Мне кажется, тогда я напугала комиссию, приехав в оранжевом платье в белый горох и красных носках», — смеется Петрова.

С тех пор прошло много лет. Сегодня на счету у Галины Леонидовны более сотни ролей в кино — она засветилась в некогда популярных сериалах «Ранетки», «Не родись красивой», картине «Анатомия убийства» и многих других.

Фото: Комсомольская правда/PhotoXPress.ru, кадр из передачи «Судьба человека»/«Россия 1»