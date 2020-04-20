Виталий Калоев обратился к митингующим осетинам: «Мы должны подумать о наших старших!»

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Сегодня с утра в столице Северной Осетии начался митинг против властей. Местные жители не только требовали отставки правительства, но и настаивали на том, чтобы новым главой Республики стал осужденный за убийство Виталий Калоев.

У себя на родине в Северной Осетии Виталий Калоев давно стал легендой. В 2004 году мужчина убил авиадиспетчера, который, по его мнению, был ответственен за катастрофу, унесшую жизни десятков пассажиров среди которых были его жена и двое детей.

После возвращения из тюрьмы мужчина в корне изменил свою жизнь: снова женился, стал отцом и неожиданно превратился в общественного активиста. По крайней мере, жители Владикавказа считают Виталия Константиновича героем и авторитетом.

Сегодня в Северной Осетии неожиданно вспыхнул митинг. Местные жители вышли на центральную площадь столицы, потребовав отставки главы Республики Вячеслава Битарова. По мнению собравшихся, коронавируса не существует, а новости об эпидемии распространяются специально, чтобы люди не могли бороться за свои права. Активисты движения заявили, что необходимо организовать Временное правительство во главе с Калоевым.

При этом сам Калоев выступил против митинга. Он обратился к местным жителям, попросив их вернуться домой и не подвергать свои жизни риску. «Уважаемые жители Осетии, мы живем в непростое время. Те ограничения, которые коснулись нас, необходимы. Мы должны подумать о наших старших родственниках. Что будет с нашими матерями и отцами? Те события, которые произошли сегодня, нас не красят. Нам должно быть стыдно. Последствия сегодняшнего дня еще проявятся недели через две», — уверен Виталий Константинович.

Желание жителей Северной Осетии выбрать главой Временного правительства Калоева удивило многих чиновников и активистов. «Это все абсурд. Калоев — человек, судимый за убийство. Тяжкое преступление. О каком назначении можно говорить? Коней на переправе не меняют. Сейчас сложная ситуация. Битаров вполне нормально справляется со своими обязанностями, не дает экономике упасть на колени. Он — хозяйственник. Поэтому федеральная власть менять его не будет», — подчеркнул осетинский общественный деятель Джабраил Габачиев.

Напомним, что Калоев до 2016 года был заместителем министра строительства и архитектуры Северной Осетии. С 2019-го он является депутатом Собрания представителей Владикавказа.

По материалам НСН

Фото: PhotoXPress.ru