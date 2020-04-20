ВОЗ предсказала человечеству долгие годы существования в условиях коронавируса

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Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Человечество будет вынуждено в течение долгих лет существовать в условиях угрозы со стороны коронавируса и соответствующим образом адаптироваться, поскольку нет никаких гарантий, что вакцина от этой инфекции будет когда-либо разработана. Такое предсказание озвучил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и профессор Лондонского имперского колледжа Дэвид Набарро, его цитирует The Observer.

Набарро заявил, что «некоторые вирусы очень, очень сложны, когда дело доходит до разработки вакцин». По его словам, общественность не должна надеяться, что вакцина будет разработана в ближайшее время, и должна быть готова адаптироваться к сохраняющейся угрозе.

«Это означает изоляцию тех, у кого наблюдаются признаки болезни, а также тех, с кем они контактировали. Пожилые люди должны быть защищены. Кроме того, необходимо обеспечить достаточную вместимость больниц. Это станет новой нормой для всех нас», — сказал профессор.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России на стадии испытаний находятся пять препаратов и вакцины от коронавируса. По словам министра, несмотря на то, что страна только приступила к доклиническим испытаниям вакцин от новой инфекции, «обнадеживающие результаты» уже достигнуты. Кроме того, Мурашко анонсировал появление еще семи тест-систем для диагностики коронавируса в ближайшее время.