Когда будут проводы после Пасхи в 2020 году?

В православии усопших поминают после Пасхи в специальный день, называемый родительским, также Радоницей. В 2020 году он наступит 28 апреля. Верующие сначала идут в храм на службу, молятся за упокой душ умерших родственников, в первую очередь, родителей, близких людей, знакомых, друзей. Затем отправляются на кладбище, убирают могилки, приводят в порядок оградки и памятники, мысленно разделяют с ними радость от Воскресения Иисуса Христа.

Поминальный день после Пасхи в народе называют проводами, поскольку душа умершего в Светлое Воскресение Христово может спуститься на землю, и некоторое время побыть рядом с живыми родственниками, а затем вновь возвращается к Богу. В Радоницу мы вновь мысленно прощаемся с умершими людьми, провожаем их. Проводы наступают на 9-й день после Пасхи. В такой день нельзя скорбеть, рыдать, особенно у могилы.

Каноны проводов после Пасхи

Проводы после Пасхи, Радоницу, иначе называют Пасхой мертвых. В сам день Светлого Воскресения Христова православным не разрешается ходить на кладбище, поэтому Церковь выделила специальный день. На проводы не плачут, не скорбят, а наоборот, стараются радоваться тому, что душа умершего человека теперь в лучшем мире рядом с Богом. На могилки приносят пасхальные куличи с крашеными яйцами, и немного конфет. Ими угощают детей, нищих.

У поминального дня есть древние языческие корни, и Церковь не смогла полностью отвратить славят от культа предков. На проводы, которые будут 28 апреля 2020 года, на кладбище можно пригласить священнослужителя для проведения праздничной литии. Поминать усопших следует дома всей семьей. Именно после проводов в храмах начинают проводить заупокойные службы.

Что можно и нельзя делать на проводы после Пасхи

На проводы важно молиться за упокой души умершего человека. Недопустимы у его могилы рыдания, убивание горем. Запрещается пить алкоголь, и тем более, выливать его на могилку – это осквернение. Накануне проводов в храмах подают поминальные записки с именами усопших, чтобы их упомянул священнослужитель во время заупокойной службы. Души умерших людей нуждаются в молитвах живых родственников, а не в их присутствии у могил. Поэтому на проводы нужно в первую очередь сходить в церковь и поставить свечку.

На проводы после Пасхи нужно соблюдать три самых важных правила:

молиться за упокой души умершего человека; посещать всенощную службу накануне проводов; не употреблять спиртные напитки.

Поминки устраивают исключительно дома за семейным столом. В этот день не принято убирать, заниматься какой-либо домашней или дачной работой, что-либо делать на огороде. На проводы, 28 апреля, не у всех есть возможность прийти на кладбище, поскольку это будний рабочий день, поэтому допустимо побывать там в воскресенье, 26 апреля. В поминальных записках запрещено указывать имена самоубийц и не крещенных людей – их даже не отпевают. На проводы в храмах не венчают, и не крестят.