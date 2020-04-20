Нефть обнулилась полностью и ушла в минус

Котировки 20 апреля достигли отрицательных значений.

Понедельник, 20 апреля, стал действительно черным для стран, чья экономика базируется на нефти.

Цены на энергоноситель снижались с самого утра, но к 20.00 по Москве достигли катастрофических показателей. Пройдя исторические рекорды в 4 и 1 доллар за баррель, марка WTI впервые в истории достигла нулевой отметки.

Фьючерсы расчетом на май торговались в 20.55 мск на уровне 0,3 доллара за баррель, в 20.56 цена свалилась до нуля, потом отыграла до 0,46 доллара.

Но это было только начало. Далее нефть WTI впервые в истории достигла отрицательных значений. К 21.32 мск на торговой бирже Нью-Йорка нефть торговалась на уровне – 40 долларов за баррель.

Что это значит? Если поставщик хочет сбыть нефть (ведь ему нужно освободить резервуары для новой нефти), то ему придется приплачивать покупателю. Только это позволит предотвратить закрытие месторождений.

Не замедлила с падением и нефть марки Brent, но пока не так катастрофично. Но уже можно представить, что будет завтра на открытии азиатских и европейских бирж.

На нью-йорской бирже российская нефть Urals также опустилась до отрицательных значений – до минус 2 доллара за баррель. Но в этом случае речь идет не о майских фьючерсах (они пока в плюсе), а о спотовых предложениях (с немедленной поставкой).

Весеннее обрушение цен на нефть во многом было спровоцировано пандемией коронавируса – остановилось производство и следом упал и спрос на нефть. Несмотря на сделку ОПЕК+ о крупномасштабном сокращении объемов добычи на 9,7 млн баррелей в сутки, ожидаемого роста цен не произошло. Скепсис рынка усугубился новостями о почти полном заполнении американских нефтехранилищ.