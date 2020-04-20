Астролог дала пять советов родителям, воспитывающим детей-Тельцов

19 апреля в 17.45 по московскому времени Солнце перешло в знак Тельца. Астролог Натали рассказала о знаке.Телец – сильный знак земной стихии. Представители этого знака обладают целеустремленностью и упорством. Тельцы с детства показывают волевой характер, но в то же время они спокойные и приятные. Такой малыш предпочитает домашний уют, очень привязывается к дому и любимым игрушкам.Читайте на Информинг. Ру Названы знаки Зодиака, которые легче других перенесут экономический кризис 2020 годаМальчик-Телец — не драчун, он любит спокойное общение со сверстниками, но в обиду себя не даст. Девочка-Телец – это маленькая хозяюшка и мамина помощница. Астролог Натали также назвала причину появления в роду Тельцов. По ее словам, род вел оседлый образ жизни. Предки Тельцов были крестьянами и работали на земле, управляли хозяйством.

Перед Тельцами стоят задачи:- Пустить корни в пространство и объединить род на территории.- Быть терпеливым, постоянным, трудолюбивым- Создать родовое гнездо.- Быть упорным и бережливым.- Удерживать постоянные отношения.Также астролог дала несколько советов родителям, в семьях которых есть Тельцы:1. Для ребенка очень важны ценности. Поступки для них важнее слов и обещаний. Родители должны говорить детям-Тельцам правду.2. Каждая игрушка или вещь для ребенка-Тельца — это его ресурс, которым он обладает и никогда с ним не расстанется. Не стоит просить малыша, чтобы тот поделился чем-то.3. Тельца медлительны и не любят суетиться, поэтому их не надо подгонять.4. Для такого ребенка история своего рода — это гордость. Поэтому очень важно, чтобы дедушки и бабушки заложили в душах таких детей фундамент основных понятий о жизни.5. Мальчики-Тельцы быстро становятся мужчинами, а девочки прекрасно руководят бытом и хозяйством. Обратите на это внимание в процессе воспитания. Яндекс Дзен