Том Хэнкс рассказал, как он и его жена перенесли коронавирус

Том Хэнкс и его жена недавно перенесли коронавирус. Теперь актер решил рассказать о том, какие были симптомы заболевания, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.В «Радиопостановке национальной обороны» актер сказал, что в его случае основными симптомами были головная боль и ломота по всему телу. Он признался, что его жена Рита гораздо хуже перенесла коронавирус.- У нее была более высокая температура. Она потеряла чувство вкуса и обоняния. В течение почти трех недель она не имела никакого удовольствия от еды. У нее также была очень сильная тошнота, — сказал он. Хэнкс и его жена были немедленно изолированы в Австралии после того, как им был поставлен диагноз коронавирус. Хэнкс также сказал, что он пытался делать упражнения в больнице, чтобы поддерживать себя в форме. Медицинский персонал не был доволен его поведением.- Я не помню, был ли это врач или медсестра. Я сказал, что я пытаюсь делать упражнения, но не могу даже до половины присесть. Она посмотрела на меня так, словно говорит с самым глупым человеком в мире. «У вас COVID-19 », — подчеркнула она, — сказал актер.Том Хэнкс и его жена Рита уже выздоровели и находятся сейчас в Лос-Анджелесе.