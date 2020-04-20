АвтоВАЗ может перенести сборку Lada 4x4 на завод Chevrolet Niva

Родственные внедорожники LADA 4×4 и Niva (экс-Chevrolet Niva) могут поменяться сборочными площадками. Накануне на мощностях GM-АвтоВАЗ, переименованного в АО «ЛАДА ЗАПАД ТОЛЬЯТТИ», была проведена пробная окраска двух кузовов LADA 4×4.

С трехдверной LADA 4×4, как сообщают источники группы «For Friends & Для Друзей», проблем не возникло, а вот пятидверная версия не прошла по габаритам линии. Ранее, напомним, аналогичную «пробу пера» провели с Chevrolet Niva – кузов внедорожника прогнали по третьей линии главного конвейера АвтоВАЗа в Тольятти, не осуществляя, при этом, никаких сборочных операций.

Разные варианты оптимизации производственных процессов, по данным инсайдеров, рассматриваются на АвтоВАЗе из-за малой загруженности конвейеров (производства внедорожников Niva и LADA 4×4 загружены всего на 15-20%) и возможного переноса сборки автомобилей Renault из Москвы в Тольятти. В это же время прорабатывается вариант с «рокировкой» сборочных площадок LADA 4×4 и LADA Niva.