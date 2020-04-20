Новая Kia Optima получит длиннобазную версию

Седан KIA K5 нового поколения, известный в России под именем Optima, получит длиннобазную версию. Продаваться она будет только в Китае, где также получит изрядно переработанный салон и другую моторную гамму.



KIA K5 для Китая. Фото KIA



KIA K5 для Китая. Фото KIA

Расстояние между осями удлиненной «Оптимы» составит 2900 мм – ровно на 50 мм больше, чем у стандартного седана, а габаритная длина, благодаря иным бамперам, вырастет на 75 мм – до 4980 мм. Все лишние сантиметры по традиции уйдут на откуп задним пассажирам.

Интерьер седана для рынка КНР изменит единая панель в виде двух равновеликих дисплеев диагональю по 12,3 дюйма, которая займет место утопленного под «козырек» экрана приборов и отдельно стоящего «планшета» мультимедийной системы. Как следствие, компоновка самой консоли и центрального тоннеля тоже будет иной.



Интерьер KIA K5 для Китая. Фото KIA

Моторная гамма у китайского KIA K5 будет «своя». Базовой в ней станет 1,5-литровая 170-сильная «турбочетверка», спаренная с семиступенчатым «роботом», а более дорогие версии получат пару из 2,0-литрового 240-сильного турбомотора и классического восьмиступенчатого «автомата».

Премьера адаптированных под Китай седанов запланирована на сентябрь 2020 года. В Россию новая KIA Optima должна была приехать летом, но пресловутый коронавирус наверняка отложит эти планы еще на несколько месяцев.