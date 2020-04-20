Новая Kia Optima получит длиннобазную версию

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Новая Kia Optima получит длиннобазную версию

Седан KIA K5 нового поколения, известный в России под именем Optima, получит длиннобазную версию. Продаваться она будет только в Китае, где также получит изрядно переработанный салон и другую моторную гамму.

Новая Kia Optima получит длиннобазную версию
KIA K5 для Китая. Фото KIA

Новая Kia Optima получит длиннобазную версию
KIA K5 для Китая. Фото KIA

Расстояние между осями удлиненной «Оптимы» составит 2900 мм – ровно на 50 мм больше, чем у стандартного седана, а габаритная длина, благодаря иным бамперам, вырастет на 75 мм – до 4980 мм. Все лишние сантиметры по традиции уйдут на откуп задним пассажирам.

Интерьер седана для рынка КНР изменит единая панель в виде двух равновеликих дисплеев диагональю по 12,3 дюйма, которая займет место утопленного под «козырек» экрана приборов и отдельно стоящего «планшета» мультимедийной системы. Как следствие, компоновка самой консоли и центрального тоннеля тоже будет иной.

Новая Kia Optima получит длиннобазную версию
Интерьер KIA K5 для Китая. Фото KIA

Моторная гамма у китайского KIA K5 будет «своя». Базовой в ней станет 1,5-литровая 170-сильная «турбочетверка», спаренная с семиступенчатым «роботом», а более дорогие версии получат пару из 2,0-литрового 240-сильного турбомотора и классического восьмиступенчатого «автомата».

Премьера адаптированных под Китай седанов запланирована на сентябрь 2020 года. В Россию новая KIA Optima должна была приехать летом, но пресловутый коронавирус наверняка отложит эти планы еще на несколько месяцев.