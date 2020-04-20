Петербургский завод Hyundai продолжает работать в одну смену

Петербургский завод Hyundai, возобновивший производство на прошлой неделе, в период с 20 по 24 апреля продолжит работать в одну смену. Предприятие будет ежедневно выпускать по 360 автомобилей как для экспорта, так и для российского рынка, сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «Хендэ Мотор СНГ».

В компании отметили, что завод продолжает тщательно выполнять комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции. Информация о дальнейшем графике его работы появится позже.

Напомним, в целях профилактики распространения коронавируса на заводе был разработан специальный стандарт безопасности, который ужесточил требования, предъявляемые к санитарному режиму на предприятии, режиму доступа на его территорию, санобработке помещений, личной гигиене сотрудников и обеспечению их средствами индивидуальной защиты.