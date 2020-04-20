Алтайский Минздрав прогнозирует рост числа тяжелых пациентов коронавирусом концу апреля

В конце апреля — начале мая 2020 года в Алтайском крае ожидается увеличение количества зараженных вирусом COVID-19, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. Данное заявление 20 апреля в ходе онлайн-конференции сделал министр здравоохранения края Дмитрий Попов. По его словам, это может быть связано с тем, что у детей и людей молодого возраста течение болезни чаще всего не сопровождается никакими симптомами, и они по сути являются опасными переносчиками инфекции для более возрастных граждан, которые в свою очередь рискуют умереть.

По словам Дмитрия Попова, на сегодняшний день в крае официально подтверждены 86 случаев, при этом только девять человек выписали из больниц. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме, однако есть три пациента, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Во всех трех случаях вирус сопровождается пневмонией. Кроме них пневмония зафиксирована еще у 25 пациентов, однако они переносят вирус легче. Данная ситуация уже свидетельствует Минздраву региона, что к распространению инфекции не стоит относиться расслабленно. У ряда пациентов клиническая картина отягощается спецификой протекания и ранее приобретенными патологиями.

Особая опасность нынешней инфекции кроется в том, что у большинства людей молодого возраста она протекает без симптомов. В связи с этим они могут быть возможными переносчиками вируса, опасными для более возрастных жителей, отметил Дмитрий Попов. Поэтому нельзя говорить о том, что отсутствие массового проявления этого заболевания и более легкое течение дает повод для спокойствия. «По прогнозу в конце апреля — мае доля пациентов с более тяжелым протеканием заболевания будет увеличиваться», — отметил Дмитрий Попов.

Попов также прояснил ситуацию относительно информации об увеличении коечного фонда для вирусных больных за счет других медорганизаций. По словам министра, свои места готов предоставить Федеральный центр травматологии и ортопедии. От губернатора Алтайского края Виктора Томенко уже поступило обращение в федеральное министерство о передаче коек данного учреждения краю на эти нужды. Организация ранее не оказывала подобной помощи, но выразила готовность включиться в эту работу и предоставить региону 92 коечных места, в том числе 30 — реанимационных. Также рассматривается вопрос о помещении пациентов с легкой формой течения болезни в госпиталь для ветеранов Великой Отечественной войны. Однако пока окончательного решения не принято.

Попов обратил внимание и на проблему кадров — в условиях пандемии некоторые медработники предпочли уволиться и отправиться в центральные регионы России, где заработные платы намного выше. Не стал исключением и Алтайский край. За указанный период регион покинуло два врача, пять представителей среднего медперсонала и один — младшего. В связи с этим Минздрав края внимательно следит за ситуацией. По данным ИА «Банкфакс», отсидеться дома решили в том числе представители прославленной в крае врачебной династии. Тем временем стимулирующие средства уже доведены до медорганизаций — они будут выплачены медикам за март и апрель. Кроме того, в ближайшее время в больницы поступят и дополнительные средства, которые заплатят более, чем 200 медикам, контактирующим с зараженными.

Замруководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина, которая также приняла участие в онлайн-конференции, в свою очередь рассказала о работе частных клиник, которые вправе проводить тест на коронавирус. По ее словам, с 16 апреля только одно из заявленных ранее четырех учреждений приступило к данным исследованиям, остальные проходят необходимые для этого процедуры. Пока частниками было обследовано четыре человека, ни у одного из них не выявлено положительного результата. Что касается разницы в цене на тест-системы, которую ожидают граждане, чиновница подчеркнула, что это рыночные отношения, которые они не имеют права регулировать.

Ульяна Калинина также рассказала о работе, которая ведется с семьей из Барнаула, заразившей первую женщину в Республике Алтай. По ее словам, расследование по этому факту уже идет. Все жители из данного очага были обследованы — у кого-то вирус подтвердился, у кого-то — нет. Что касается жалоб заразившей жительницы Барнаула о том, что на момент обращения с просьбой сделать тест, до поездки к матери в республику, ей было отказано, представитель Роспотребнадзора заявила, что тогда она не подлежала обследованию.

Напомним, 16 апреля поздно вечером стало известно, что в Республике Алтай выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Инфекцию обнаружили в Онгудайском районе у местной жительницы, к которой ранее приезжали родственники из Барнаула. Позже диагноз подтвердили у мужа первой пациентки. Сообщалось, что их дочь накануне приезда к родителям перенесла ОРВИ, но тест на коронавирус в крае ей сделать отказались.