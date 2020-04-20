Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры

«В ходе переговоров обсуждались двусторонние вопросы, а также региональные события. Оба лидера согласились с необходимостью продолжать тесное сотрудничество против угрозы, которую эпидемия коронавируса представляет для общественного здравоохранения и экономики», — цитирует администрацию турецкого лидера ТАСС.

Число инфицированных новым коронавирусом в Турции превысило 86 тыс., умерли 2 017 пациентов. По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчёты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксированы более 735 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 39 тыс. человек.