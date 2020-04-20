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Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган во время…

Kirill Kudryavtsev/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/705/11953705/RTS20FK8-pic905-895x505-63825.jpg" alt="Россия, Иран и Турция проведут онлайн-встречу по Сирии 22 апреля" /></p> </p> <p>

Трехсторонние переговоры России, Ирана и Турции по Сирии пройдут 22 апреля в дистанционном формате, пишет РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

«Подтверждаем проведение трехсторонних переговоров на министерском уровне по Сирии 22 апреля в дистанционном варианте», — сказала Захарова.

С 2017 года ведутся переговоры по прекращению вооруженного конфликта в Сирии, известные как «астанинский формат». В нем участвуют представители России, Ирана и Турции.

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