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Aly Song/Reuters

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/04/0b6e5df673ecb6e6928fa9e39190fc14.jpg" alt="Россиянам напомнили, как не заразиться коронавирусом" />

Россиянам напомнили несколько простых правил, которые снижают риски заражения коронавирусной инфекций. О них в эфире телеканала «Звезда» рассказал доктор медицинских наук, профессор Игорь Степанян.

В первую очередь необходимо всегда держать социальную дистанцию с людьми. Это, по мнению специалиста, является действенным способом не заболеть.

Также доктор отметил, что медицинскую маску носить нужно, однако только на улицах с большим скоплением людей. Чтобы не заразиться, нужно чаще мыть руки и промывать нос морской водой, ведь соленый раствор может механически смыть вирус.

За последние сутки в России выявили 4 268 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах страны. Всего в стране зафиксирован 47 121 заболевший. Российская Федерация заняла 10 место на планете по количеству заболевших коронавирусной инфекцией.

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