Когда произошло извержение вулкана Кракатау в 2020 году?

В Индонезии в апреле 2020 года проснулся один из самых опасных вулканов на планете — Анак-Кракатау.

13 апреля спутник Спутник NASA Landsat 8 смог запечатлеть извержение вулкана из космоса.

Как сообщили в субботу специалисты, первый столб пепла поднялся на высоту 200 метров, а менее чем через час второй столб — на 500 метров. По оценкам специалистов, облако вулканического пепла двигалось в северном направлении. Представители центра отметили, что выброс пепла продолжался до утра субботы.

Извержение вулкана Кракатау в 2020 году

Как заявил глава центра Пак Касбани, нынешнее событие было относительно небольшим по сравнению с теми, которые происходили в период с декабря 2018 года по январь 2019 года. Как отмечает издание, военные и полицейские находятся в состоянии готовности, чтобы в случае необходимости провести эвакуацию людей из близлежащих населенных пунктов.

На спутниковом снимке можно разглядеть клубы пепла и пара, а также стекающий в океан поток раскаленной лавы.

На изображение были наложены инфракрасные данные, которые и выделили лаву как ярко-красное пятно из-за высокой температуры.

Вулкан Анак-Кракатау находится между индонезийскими островами Ява и Суматра. Его название переводится как «дитя Кракатау», и вот почему.

В 1883 году произошло катастрофическое извержение вулкана Кракатау, который тогда был высотой около 2 тысяч метров и представлял собой целый остров. В результате извержения большая часть острова была разрушена, возникло 20-метровой цунами, на близлежащих островах погибло 36 тысяч человек.

29 декабря 1927 года на месте разрушенного вулкана произошло подводное извержение, и из-под воды начал вырастать новый вулкан, который назвали Анак-Кракатау.

На сегодня высота вулкана составляет 813 м при диаметре около 3-4 км. В последение годы Анак-Кракатау активизировался. Одно из смертоносных извержений произошло 22 декабря 2018 года, когда от образовавшегося цунами погибло несколько сотен человек.

Кракатау, данные из Википедии

Кракатау — типичный стратовулкан, поэтому всегда извергался в сопровождении мощнейших взрывов и выбросов огромного количества пепла. Изучение вулкана и прилегающих районов установило следы мощных доисторических извержений. По предположениям вулканологов, одно из мощнейших извержений произошло в 535 году. Это извержение привело к глобальным климатическим последствиям на Земле, что отмечено дендрохронологами, изучившими годичные кольца древних деревьев в разных районах планеты. По некоторым предположениям, это извержение, сопровождавшееся обрушением крупного участка поверхности, образовало Зондский пролив, разделив острова Яву и Суматру.

Наиболее известные извержения Кракатау в исторический период состоялись в 1680 и 1883 годах. Последнее извержение практически уничтожило остров, на котором располагался вулкан.

Со дня своего рождения вулкан Анак-Кракатау пережил 5 основных извержений. Анак-Кракатау вырастал в среднем на 13 см в неделю, начиная с 1950 года. Это соответствует в среднем 6,8 м в год. Вулкан по-прежнему активен, небольшие извержения происходят регулярно, начиная с 1994 года. Периоды спокойствия в несколько дней чередуются с почти непрерывными стромболианскими извержениями. Последнее извержение началось в апреле 2008 года и продолжалось до сентября 2009 года. Вулкан извергал горячие газы, камни и лаву.

На сегодня высота вулкана составляет около 813 м при диаметре около 3-4 км. Анак-Кракатау позволяет учёным со всего мира проводить различные исследования, связанные с вулканической активностью. В настоящее время правительством Индонезии официально запрещено жителям селиться ближе 3 км от острова.

15 февраля 2014 года вулкан активизировался. Произошло 212 вулканических землетрясений, однако статус вулкана сохраняется на втором (из четырёх) уровне тревоги. Зона радиусом в 1,5 км от кратера Анак-Кракатау закрыта для туристов и рыбаков.

Причиной цунами, обрушившегося на индонезийское побережье вечером 22 декабря 2018 года, предположительно стал подводный оползень со склона Анак-Кракатау на участке площадью 64 гектара. В результате цунами в прибрежных провинциях Лампунг и Бантен погибли не менее 429 человек, пропали без вести более 150 человек, получили ранения различной степени тяжести более 1,4 тысячи человек и были вынуждены эвакуироваться и покинуть свои полностью или частично разрушенные стихией дома более 16 тысяч человек.

10 апреля 2020 года произошло ещё одно извержение Кракатау с двумя выбросами столбов пепла. Извержение было сравнительно небольшим.