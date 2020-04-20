Как правильно поступить с яйцом и куличом, которые хранились в доме после прошлой Пасхи?

По некоторым обычаям православной церкви яйцо, окрашенное и освещенное на Пасху, необходимо хранить весь год, до следующего Воскресения Христова. Часто после празднования Светлой Пасхи дома остается несколько освещенных крашенок, которыми делились родные и близкие, христосовались друг с другом, но которые не съели. А вот что же делать с оставшимися атрибутами, куда деть яйцо с пасхи прошлого года и стоит ли его хранить.

Куда нужно деть яйцо прошлогоднее после Пасхи

Существует множество поверий, зачем хранить освященное пасхальное яйцо целый год. Считается, что они имеют чудодейственные свойства. Кто-то говорит, что в доме, где есть благодать, мир и любовь, крашенки могут храниться долгое время около икон и при этом не портится. Содержимое под скорлупой высыхает, не издавая при этом затхлого запаха. Если же в доме негатив, ругань, зло, то яйца могут почернеть и внутри покрыться плесенью, а на запах, как протухли.

Также говорят, что этот символ Пасхи:

охраняет дом от пожара;

может избавить от порчи;

отвести болезни и хворь.

Есть традиция — хранить освещённые пасхальные яички в течение всего года в доме. Но продукт быстро портится, поэтому сейчас для дарения и хранения надо использовать деревянные писанки. По традициям православной церкви, освещенное на Пасху яйцо, хранится за иконами год, до следующего Воскресения Христова. И оно обладает целебными и магическими свойствами.

По поводу того, куда девать пасхальное яйцо с прошлого года, если его не хранить дома, есть следующие рекомендации от священнослужителей. Во-первых, освященные вещи, к которым относятся крашенки, нельзя выкидывать в мусор, канализацию, либо на улицу. Во-вторых, с крашеными яйцами после пасхи нельзя поступать путем скармливания их домашним животным.

Святыню, которая уже испортилась, что может касаться еще и просфор, веток вербы и других вещей, нужно утилизировать достойным образом. Один из самых традиционных способов – это сжигание в печи. Так избавляются от испорченных вещей в храмах. Если возможности сжечь освященную вещь нет, то ее можно закопать в безлюдном месте. Такими способами можно поступить со старыми пасхальными яйцами. Еще их можно закопать на кладбище рядом с могилой родственников.

Достаточно часто при церквях есть баки, которые специально предназначены для принятия обветшалых икон, высохших, испорченных просфор, сломавшихся крестов, пришедшей в негодность церковной утвари. Поэтому, если рядом есть храм с таким баком, то яйцо, которое лежало у иконы можно принести туда.

Куда деть куличи, оставшиеся после Пасхи?

Из-за того, что куличи, яйца, мясо (да, некоторые освящают и мясные закуски) окроплены святой водой, они кажутся нам священной пищей. Почти как просфоры — богослужебный литургический хлеб. Но это заблуждение.

Освящение пасхальных угощений – это благословение верующих на скоромную еду после Великого поста. Но это не значит, что вся еда, которую вы принесли из церкви, теперь стала священной. Поэтому подсохшие остатки куличей, или черствых пасок можно смело выбрасывать. Но… Рука не поднимается, правда? Даже крашеную яичную скорлупу трудно бросить в ведро. Тем более, за столетия сложились определенные поверья относительно того, как утилизировать куличи не съеденные во время Пасхи.

Подсохшие и непригодные для пищи куличи можно закопать в землю. Важно только, чтобы эта площадка относилась, говоря церковным языком, к «непопираемым местам», то есть находились бы вдалеке от хозяйственной деятельности человека, от дорог. Но некоторые старики говорят, что четыре пасхальных яйца, зарытые по углам участка, защитят дом, сад и самих хозяев от несчастий.

Еще один вариант «утилизации» куличей — сжечь их на костре. Кострище после такого этого нужно прикопать, чтобы зола смешалась с землей. Кстати, так же сжигают, скопившиеся за несколько лет засохшие веточки вербы, которые мы приносим в дом в Вербное воскресенье.

Есть еще способ, который предлагают священниками, — опустить в воду. Это обязательно должен быть проточный водный источник: ручей, речка, но ни в коем случае не болото или озеро. Вода размочит кусочки пасхи, возможно, рыбы полакомятся.

Один из самых распространенных вариантов, как можно расстаться с засохшей пасхой, – поделиться с братьями нашими меньшими. Может, котам и собакам сухари и не понравятся, а вот птицы — голуби, утки или лесные птички — будут рады такому подношению.