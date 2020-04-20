Поминальная неделя после Пасхи в 2020 году началась 20 апреля

Православный мир отпраздновал Пасху 19 апреля. Следующая неделя называлась Светлая Седмица и была очень радостным событием для верующих. Через девять дней церковь проводит родительский день. Сколько длится поминальная неделя после Пасхи в 2020 году и каковы ее традиции — читайте в нашей статье.

Следом за Пасхой в 2020 году наступают поминальные дни, которые отмечаются на Радоницу, в родительские субботы, «гробки» и на Красную горку. Поминальные дни 2020 года – это возможность вспомнить умерших родственников и помолиться за упокой их души. Для этого верующие посещают храмы, заказывают молебны и ставят свечи.

Родительский день после Пасхи

Поминальные дни зависят от празднования Пасхи. Красная горка выпадает на воскресенье – 26 апреля. А Радоница в 2019 году — на 28 апрел, во вторник, через неделю после Пасхи.

Радоница отмечается сразу же после Пасхи с давних времён. Христиане отпраздновали Воскресение Христово. А после светлой пасхальной недели могут порадоваться за своих родных и близких, которых уже нет в живых. Мирянам не стоит переживать по поводу их смерти. Нужно радоваться их грядущему воскресению.

Этимология слова «Радоница» довольно широкая. Одни трактуют праздник как радостное послепасхальное событие. Поминовение мёртвых связывают с радостью и утверждают, что название пошло от слова «радость». Другие языковеды уверены, что слово «Радоница» заимствовано у балтийского народа и в переводе обозначает «молитва за умерших с плачем и причитанием».

Когда и как правильно вспомнить усопших

Накануне поминального дня верующие идут в церковь, молятся и ставят свечи за упокой. Есть традиция носить в церковь пожертвования, предназначенные церковнослужителям и нищим, которых призывали молиться за усопших. Это могут быть продукты и деньги.

Наиболее популярные продукты для поминовения – это кутья, хлеб, крупы, блины, растительное масло, фрукты, конфеты, печенье. Не следует приносить мясо и мясные продукты. Все принесенные пожертвования оставляют на специальном столике. Вкушая принесенное, священнослужители творят поминовение тех, за кого пожертвованы продукты.

Помимо продуктов в церкви подаются поминальные записки, в которые следует вписать имена своих умерших крещеных родственников в родительном падеже. Их священники прочитают во время великой панихиды, посвященной поминовению умерших.

Кроме того, в церковной лавке можно купить и оставить в память об усопших масло для лампад, ладан, свечи, Кагор.

Поминальные приметы

В народе говорят, что в поминальные дни усопшие родственники хотят прийти в свой дом. Для того чтобы их дух смог беспрепятственно проникнуть в жилище, в этот день необходимо окно оставлять открытым.

Существует также ряд поминальных запретов:

запрещено курить на кладбище;

дома нельзя заниматься любыми домашними и садово-огородными работами. Под запретом стирка, шитье, уборка и т.д. Если посадить что-нибудь в поминальный день, все будет плохо расти. Тяжелый физический труд также под запретом: нельзя полоть, копать, обрезать ветки;

покойников в течение всей поминальной недели нельзя называть мертвыми или усопшими. Их нужно упоминать только по именам или говорить «мой родственник», «мой близкий человек»;

нельзя материться и ссориться;

маленьким детям и беременным женщинам посещать кладбище не стоит. Лучше сходить в церковь и поставить свечи за упокой, почитать молитвы;

с кладбища категорически запрещено что-нибудь приносить в дом;

нельзя в этот день красить ограды или убираться на кладбище, все работы нужно сделать до поминальной недели;

на могилах нельзя распивать спиртные напитки, и нести в церковь алкоголь в поминальные дни также запрещается. Священнослужители против того, чтобы распивали алкоголь на кладбище. Гуляния и трапеза возле могил не приветствуется. Кладбище – это место тишины и покоя, где покоятся мертвые.

Считается, что души умерших родных услышат то, о чём вы будете говорить возле их могил. Нельзя ругаться, браниться, смеяться и сквернословить. Не стоит также упоминать какие-нибудь плохие поступки умершего человека. Нельзя осуждать его, говорить можно лишь что-то хорошее или не говорить ничего.