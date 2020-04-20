Опубликована полная программа мероприятий на 9 Мая 2019 года в Барнауле

Фото Евгений НАЛИМОВ

Публикуем полный план мероприятий, посвященных 74-й годовщине Великой Победы, в Барнауле.

9 МАЯ

09.00 — площадь Победы — Торжественная церемония возложения цветов к Мемориалу Славы.

10.00 — площадь Советов — Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона и прохождение колонны в рамках акции «Бессмертный полк Алтая».

10.00 — площадь Сахарова — Музейно-выставочный ряд «Этот День Победы!».

10.00 — Привокзальная площадь (площадь Победы, 12) — Выставка ретро-автомобилей «Эх, путь-дорожка фронтовая!».

13.00 — главная сценическая площадка города (пр-кт Социалистический) — Торжественное открытие праздника «Спасибо за Победу!».

14.00 — площадь Советов — Открытый легкоатлетический пробег «Кольцо Победы-2019».

14.30 — главная сценическая площадка города (пр-кт Социалистический) — Праздничный концерт детских творческих коллективов города «Ради жизни на Земле».

15.00 — КАУ «Алтайский краевой театр драмы им. В.М.Шукшина» (ул. Молодежная,15) — Гала-концерт участников VI краевого фестиваля народного творчества «Калина красная», посвященного 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина и 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

15.00 — парк культуры и отдыха «Центральный» (пр-кт Социалистический,11) — Праздничная программа оркестра и хореографической группы ГУ МВД России по Алтайскому краю «Мелодии Победы».

15.00 — пешеходная зона ул.Мало-Тобольская — Молодёжно-патриотическая программа «Победный май» с участием творческих студенческих коллективов города.

16.00 — главная сценическая площадка города (пр-кт Социалистический) — Праздничная программа культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю «Весенний марш».

17.30 — главная сценическая площадка города (пр-кт Социалистический) — Праздничная программа Барнаульского духового оркестра «Музыка Великой Победы».

19.00 — главная сценическая площадка города (пр-кт Социалистический) — Концертная программа «Поющая гармонь».

20.00 — главная сценическая площадка города (пр-кт Социалистический) — Вечерняя эстрадная программа с участием артистов Алтайского государственного театра музыкальной комедии и мужского вокального ансамбля под руководством А.Афанасьева Государственной филармонии Алтайского края «Память в сердце моём»

22.00 — главная сценическая площадка города (пр-кт Социалистический) — Праздничный фейерверк «Греми, салют Победы!».

Праздничные мероприятия в районах города, посвященные Дню Победы

Железнодорожный район

09.30 — (пр-кт Социалистический) — Праздничные молодежные мероприятия «Восславим памятью Великую Победу» (площадки: КРК «Мир», АлтГПУ).

10.00 — площадь перед ТЦ «Россия» (пр-кт Ленина, 71) — Молодежный проект «Бал Победы: Молодость. Память. Патриотизм»

Ленинский район

17.00 — площадь Мира (ул. Георгия Исакова, 213) — Тематический проект «О мире, о Победе, о весне…».

22.00 – фейерверк.

Индустриальный район

19.00 — парк развлечений и отдыха «Лесная сказка» (ул. Энтузиастов, 10а) — Патриотический проект «Этот славный День Победы».

22.00 – фейерверк.

Октябрьский район

19.00 — площадь по пр-кту Ленина, 152 — Праздничная программа «Май великий! Май победный!».

22.00 – фейерверк.

Центральный район

20.00 — площадь перед ДК «Южный», (ул.Чайковского,21) — Праздничная программа «Песни, рожденные войной».

22.00 – фейерверк.