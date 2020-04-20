Пьяный омич угнал катафалк, съехал в кювет и уснул

Разнорабочий похоронной компании не умеет водить автомобиль, поэтому пробег угнанного уазика оказался коротким, всего 50 метров. Прямо в забуксовавшей машине угонщик и уснул.

В одном из кюветов на автодороге в Исилькуле полицейские обнаружили автомобиль УАЗ, принадлежащий компании по оказанию ритуальных услуг. Его угнал неоднократно судимый рабочий этой компании.

Двадцатипятилетний омич объяснил, что возвращался ночью домой и, проходя мимо своей работы, вспомнил, что видел, куда водитель вечером прятал ключи от УАЗа.

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«Мужчина решил доехать до дома, не имея при этом водительских прав и навыков вождения, не справился с управлением и съехал в кювет. Пытаясь выбраться, забуксовал, сжег сцепление и лег спать», — пояснили в УМВД России по Омской области.

Владелец автомобиля уже написал заявление об угоне. Фигуранту уголовного дела грозит лишение свободы на срок до пяти лет.