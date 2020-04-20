Изменились правила поступления в ВУЗы в 2020 году

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом и затянувшийся режим самоизоляции поставили под вопрос традиционное проведение вступительной кампании в российские ВУЗы в 2020 года. В связи с этим Министерство образования ввело новые механизмы при вступления в высшие учебные заведения.

В первую очередь изменения коснулись сроков подач документов. Это связано с изменившимися датами проведения ЕГЭ. При этом в ведомстве сообщают, что еще окончательно не утвердили сроки поступления, так как при продлении режима самоизоляции также могут еще раз изменить даты проведения Единого государственного экзамена.

Что изменится для абитуриента при поступлении в 2020 году

Кроме изменения дат подачи документов, нововведения коснулись и способа регистрации на желаемую специальность, проведения творческих конкурсов, системы размещения списка поступающих и механизм их зачисления в ВУЗ.

Согласно новым правилам, прием документов от абитуриентов, не сдающих вступительные экзамены, должен завершиться через 23 календарных дня с даты объявления результатов ЕГЭ. Прием документов на творческие специальности должен завершиться через девять календарных дней после оглашения результатов ЕГЭ. Кроме того, ВУЗ на следующий день после завершения приема документов обязан на своем сайте или в электронной информационной системе разместить списки поступающих. А вот документы можно будет подать онлайн:

Через электронную систему высшего ученого заведения;

Через суперсервис «Поступления в ВУЗ онлайн» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Но при такой подаче документов абитуриент обязан в течение первого курса предоставить оригинал документа о полном среднем образовании или образовании соответствующего уровня, который необходим для зачисления. А также пройти медицинские осмотры для тех специальностей, где они необходимы.

Кроме того, в Министерстве обсуждается вопрос проведения в дистанционном режиме дополнительных вступительных испытаний. Это поможет защитить как членов приемных комиссий, так и абитуриента от заражения коронавирусом.

Стоит отметить, что нововведения не распространяются на поступления в военные ВУЗы и учебные заведения силовых ведомств.

Карантин как преимущество для абитуриентов

Многие выпускники школ встретили новость о введении режима самоизоляции насторожено, а новости о переносе дат ЕГЭ многих вообще дестабилизировали. В то же время эксперты в образовательной сфере утверждают, что сложившаяся ситуация абитуриентам, как никому другому, играет на руку.