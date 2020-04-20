Лидер алтайских эсеров Александр Терентьев направит свою зарплату помощь врачам барнаульской больницы

Депутат Государственной Думы РФ, руководитель алтайского реготделения партии «Справедливая Россия» Александр Терентьев перечислит свою месячную заработную плату в нижней палате парламента в размере 350 тысяч рублей в помощь медработникам региона. Как алтайский думец рассказал корреспонденту ИА «Банкфакс», такое решение было принято фракцией эсеров в ГД. Таким образом народные избранники решили внести свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Терентьев уточнил, что его средства будут направлены горбольнице № 4 Барнаула.

Со слов справедливоросса, партийцы не могли обойти стороной тяжелую ситуацию, в которой оказались многие врачи в период пандемии вируса. «У партии «Справедливая Россиия» есть девиз: «В трудное время — вместе». Мы считаем, что это наш посильный вклад в этой тяжелейшей ситуации в помощь врачам, которые оказались на первом рубеже нашей обороны», — объяснил депутат. Александр Терентьев уточнил, что депутаты фракции СР в Госдуме единогласно приняли данное решение. Большинство направят свои зарплаты в фонд им. Елизаветы Глинки, а лидер алтайских эсеров принял решение помочь сотрудникам горбольницы № 4 Барнаула.

Как заявил парламентарий, эти средства потратят на выплаты медикам, на медицинские маски и комбинезоны. «Я считаю, что каждый должен внести свой посильный вклад, наблюдая за тем, что сейчас происходит, видя, сколько врачей уже умерло по всему миру. Мы хотим, чтобы наш медицинский корпус в полном составе боролся с пандемией коронавируса. Мы таким образом помогаем им противостоять общему злу, которое пришло на нашу землю», — заключил справедливоросс.