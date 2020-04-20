В Турции сегодня от коронавируса умерло еще 126 человек

В Турции сегодня было зафиксировано ещё 126 смертей от коронавирусной инфекции, а также прибавилось более четырех тысяч заболевших.

Об этом пишет телеграм-канал «Повестка дня Турции» со ссылкой на данные Минздрава Турции.

По данным ведомства, начиная с 17 марта от инфекции COVID-19 в Турции умерло 1 тыс. 769 человека.

Между тем, сегодня число заболевших достигло 78 тыс. 546, что говорит о том, что больных стало на 4 тыс. 353 пациента больше. Проведено 40 тыс. 270 тестов по всей стране.

Также Минздрава отметил, что по всей стране выздоровели 8 тыс.631 (+1542) пациент. На аппаратах ИВЛ находится 1014 больных.