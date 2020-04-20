На фоне слухов об изменах Сергей Шнуров показал снимок полуобнажённой супруги

Известный отечественный рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в разделе Stories аккаунта Instagram обнародовал снимок полуобнажённой супруги Ольги Абрамовой. Таким образом исполнитель фактически опроверг слухи о проблемах в отношениях с четвёртой избраннице и об изменах. Осенью минувшего года Сергей Шнуров женился в четвёртый раз. Его супругой стала Ольга Абрамова, предпочитающая быть «в тени» звёздного мужа. Музыкант крайне редко публикует фото молодой жены, однако недавно сделал исключение. На обнародованном кадре избранница Шнурова запечатлена делающей селфи с распущенными волосами, крупными серьгами в ушах и с обнажённой верхней частью тела. При этом снимок интригующий, но скромный, так как, к примеру, грудь Абрамовой прикрыта.

Вероятно, таким образом Сергей Шнуров ответил на циркулирующие вокруг него слухи относительно измен жене. Хотя ранее музыкант не скрывал, что бывшим возлюбленным верность не хранил, но в четвёртом браке ведёт себя по-другому и не смотрит «с сексуальным подтекстом» в сторону других женщин.