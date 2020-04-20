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Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/811/13053811/20200418_gaf_u39_203-pic905-895x505-36805.jpg" alt="Производство защитных масок в России увеличат до 7,5 млн в сутки" /></p> <p>

Президент РФ Владимир Путин во время совещания сообщил, что в ближайшее время государство нарастит производство защитных медицинских масок до 7,5 млн в сутки, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По его словам, в марте в России производилось внутри страны около 1,2 млн масок. До конца апреля будут производить уже 3,5 млн в сутки, а в ближайшем будущем страна выйдет на показатель 7,5 млн в сутки.

«Помимо этого, малые и средние предприятия наладили производство гигиенических масок в объеме 5,8 млн», — добавил глава государства.

Также, согласно данным политика, РФ отправила в Китай в феврале 2 млн масок. В настоящее время китайская сторона помогла России и передала 150 млн масок.

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