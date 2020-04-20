Производство защитных масок в России увеличат до 7,5 млн в сутки

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Bernd Thissen/dpa/Global Look Press
Президент РФ Владимир Путин во время совещания сообщил, что в ближайшее время государство нарастит производство защитных медицинских масок до 7,5 млн в сутки, трансляцию вел телеканал «Россия 24».
По его словам, в марте в России производилось внутри страны около 1,2 млн масок. До конца апреля будут производить уже 3,5 млн в сутки, а в ближайшем будущем страна выйдет на показатель 7,5 млн в сутки.
«Помимо этого, малые и средние предприятия наладили производство гигиенических масок в объеме 5,8 млн», — добавил глава государства.
Также, согласно данным политика, РФ отправила в Китай в феврале 2 млн масок. В настоящее время китайская сторона помогла России и передала 150 млн масок.
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