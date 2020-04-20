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Военные в США в Сирии

Reuters

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/04/2d8582901cbb4b311af65bbaa5040fb3.jpg" alt="SANA: неизвестные уничтожили машину армии США в Сирии, есть раненные" />

Патруль армии Соединенных Штатов подвергся нападению в сирийской провинции Эль-Хасаке, передает агентство SANA со ссылкой на местные источники.

По их данным, машина перевозила группу военнослужащих и бойцов Сирийских демократических сил (СДС).

В результате нападения автомобиль был уничтожен, несколько военных были ранены.

6 апреля нападению подвергся совместный патруль курдских СДС и военных США в провинции Дейр-эз-Зор близ административной границы с провинцией Эль-Хасаке. В результате погиб один офицер американской армии и двое членов СДС.