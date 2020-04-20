21 апреля: этот день в истории России

День 21 апреля в истории России был богат важными событиями, повлиявшими на развитие науки, флота, искусства. Например, в этот день в 1758 году родилась легендарная Арина Родионовна Яковлева — няня А. С. Пушкина. Благодаря небывалому знанию народного фольклора крепостная Ганнибалов вошла в историю русской литературы.

В 1910 году в Москве открылась Марфо-Мариинская обитель, деньги на ее основание дала великая княгиня Елизавета Фёдоровна. Для обустройства обители в 1909 году княгиня купила усадьбу с четырьмя домами и садом на улице Большой Ордынке.

В 1939 году жители Ленинграда впервые посетили ноый кинотеатр «Москва», в котором было целых три зала. До этого в СССР таких просторных кинотеатров не строили, однако усиление культмассового сектора было у правительства в приоритете: досуг у советского человека должен быть содержательным.

По народному календарю 21 апреля чтят водяного. Согласно народному поверью в этот день солнце с месяцем встречается. Встречи эти могут быть как хорошие, так и плохие. Хорошая встреча обозначается ясным солнцем и светлым днём, и сулила доброе лето. Плохая, наоборот. И поскольку 21 апреля вскрывались ото льда реки, крестьяне заговаривали духа водяного, чтобы не ревел в ночи и не разрушал берегов, а добрыми плесками разбудил низины и пустил рыбу на нерест.

События 21 апреля в истории России:

1910 — в Москве открылась Марфо-Мариинская обитель.

1926 — образование Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики.

1932 — создан Тихоокеанский флот ВМФ СССР.

1937 — премьера «Анны Карениной» во МХАТе отмечается специальным сообщением ТАСС — огромная честь.

1939 — в Ленинграде открывается кинотеатр «Москва», первый трёхзальный кинотеатр в СССР.

1946 — после длительного перерыва вновь начинаются богослужения в Троице-Сергиевой Лавре.

1954 — вступление СССР в ЮНЕСКО.

21 апреля 1735 года родился изобретатель Иван Кулибин

Имя Ивана Кулибина стало нарицательным для обозначения человека с небывалой инженерной сметкой. Легендарный российский изобретатель был механиком-самоучкой, но сумел поразить даже дипломированных инженеров полетом фантазии и смекалкой. Механизмы, предлагавшиеся Иваном Кулибиным, явно опережали время. По сути, это был наш да Винчи.

«Нижегородский Архимед» создал удивительной точности музыкальные часы: сложный механизм крошечного театра-автомата с подвижными фигурками поразил саму императрицу Екатерину, которая по достоинству оценила талант Кулибина. В 1769 году он стал заведующим механической мастерской Петербургской академии наук, где руководил изготовлением станков, астрономических, физических и навигационных приборов и инструментов.

21 апреля 1932 года создан Тихоокеанский флот ВМФ СССР

Тихоокеанский флот России, как составная часть ВМФ и Вооружённых сил Российской Федерации в целом, является средством обеспечения военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для выполнения поставленных задач Тихоокеанский флот имеет в своём составе ракетные подводные крейсера стратегического назначения, многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую противолодочную и истребительную авиацию, сухопутные войска, части сухопутных и береговых войск. Штаб Тихоокеанского флота располагается во Владивостоке. День флота — 21 мая. Флагман — гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 «Варяг».

21 апреля 1951 года учрежден Национальный Олимпийский комитет СССР

НОК стал представительной организацией СССР как страны-участницы международного олимпийского движения. Иными словами, это руководящий орган олимпийского движения в стране. Государство допускается к участию в Олимпийских играх только в том случае, если НОК этой страны официально признан Международным олимпийским комитетом (МОК).

На НОК СССР возлагалась огромная ответственность по укомплектованию основных и резервных сборных Союза на Олимпийские игры. Не нужно сбрасывать со счетов и идеологическую составляющую: советский спортсмен обязан был быть высокоморальным сознательным гражданином, не поддающимся на провокации во время зарубежной командировки на Олимпийских играх.