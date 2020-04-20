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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/719/13037719/RIAN_6194602.HR-pic905-895x505-22039.jpg" alt="Силуанов: Минфин не намерен сокращать расходы бюджета в 2020 году" /></p> <p>

Глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что сокращать расходы федерального бюджета в 2020 году не планируется, передает ТАСС.

По словам министра, при необходимости расходы федерального бюджета будут увеличивать.

Силуанов пояснил, что для поддержания плановых расходов будут использованы средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и заимствования.

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