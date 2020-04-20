Мишустин: ряд регионов не освоил выделенные на борьбу с коронавирусом средства

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что часть регионов России до сих пор не израсходовала первый транш федеральных субсидий на борьбу с коронавирусом, сообщает ТАСС.
«Необходимо принять все меры для исполнения ситуации, регионы должны быть максимально готовы, чтобы оказывать помощь заболевшим», — сказал премьер.
Он отметил, что по данным Федерального казначейства РФ, власти некоторых субъектов не освоили и 10% выделенных средств, несмотря на то, что сумма транша рассчитывалась исходя из запросов самих регионов.
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