«Зачарованные»: интересные факты ого сериале

В 2000 году на экранах телевизоров появился новый сериал «Зачарованные», который сразу же стал популярным среди молодёжи. В нем рассказывалось о сёстрах-ведьмах, которые постоянно спасали человечество, боролись со злом, а между этим строили карьеру и личную жизнь. Смотреть 1-ый сезон сериала «Зачарованные» можно тут http://charmed-online.com/sezon-1/. Сегодня вы узнаете о самых интересных фактов сериала. Оставайтесь с нами!

Когда создавался сценарий сериала, в котором было все связанно с магией и демонами, разработчики до последнего сомневались в том, что сериал сможет принести успех. Также был заключён контракт на съёмки, для того, чтобы улучшить сценарий и сделать его более правдоподобным были даже приглашены мифологи, демонологи и учёные, которые специализировались на изучении параноидального явления. Изначально сценаристы собирались создавать серии с длительностью не больше двадцати минут, но после пробной съемки продюсер продлил длительность сначала до тридцати минут, а немного позже стали выпускать серии с длительностью по сорок минут. Самое интересное случилось в шестом сезоне. Холли Мэри Комбс должна была играть беременную, но такое и в самом дела случилось и не пришлось на съёмках использовать накладной живот. Изначально она должна была играть Фиби, а Пайпер-Шэннен Доэрти. Но после того, как сценарий был тщательно изучен, актрис поменяли местами. Точно также произошло и с Брайном Краузером. Он должен был играть рожь полицейского, который влюблён в старшую сестру, но в конечном итоге он получил роль ангела-хранителя. Во время съёмок актрисы, которые исполняли главные роли смогли сдружиться не только в сериале, но и за его пределами. Они стали подругами и отмечают все праздничные события вместе. Самый большой рейтинг получила Алисса Милано, которая сыграла Фиби. Актриса Алисса Милано страдает от клаустрофобии и именно поэтому она более тщательно изучала сценарий прежде чем его подписать. В нем говорилось о том, что не будет эпизодов, где она сможет остаться одна в замкнутом пространстве. Также она панически боится воды, но это было не предусмотрено в сценарии. Именно поэтому в дальнейшем появились сложности, когда ей необходимо было играть русалку.