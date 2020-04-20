«Привет от Гаги, она нас знает!»: Гарик Харламов спровоцировал «кибератаку» на Джонни Деппа

Он призвал подписчиков устроить «гагачат» в комментариях на новой странице актера. И весьма успешно.

Голливудский актер Джонни Депп пришел на смену Леди Гаге. И нет, он не стал причиной разрыва Брэдли Купера и Ирины Шейк, а просто завел страницу в Инстаграме. За несколько суток на него подписалось 3,4 млн человек. Гарик Харламов не пропустил такое событие и призвал россиян к «кибератаке». Он предложил подписчикам перейти на страницу актера и оставить там свое послание на русском языке. Что-то вроде «гагачата», который был после разрыва Купера и Шейк.

«Давненько мы не разминали пальцы. Давайте вспомним, как это», — призвал Гарик Харламов.

И кто бы мог подумать, но предложение приняли на ура. Пользователи массово перешли на страницу Джонни Деппа и забросали его русскоязычным приветствием. Кто-то предприимчивый пошел дальше – решил продать то, что не сумел продать во времена «гагачата». Комментарии вышли веселыми с приставкой «мы от Харламова».

«Привет от Гаги! Она нас знает! Теперь и ты с нами, рашен пипл, познакомишься!», «Доведёте сейчас Джонни, удалит профиль», «У Гаги не купили, может, тут купят? Продам лодочный мотор, за вопросами в личку», «Уважаемые родители! Убедительная просьба сдать до конца недели деньги на ремонт он-лайн школы!», «Джони от души спасибо, что открыл аккаунт, а то нам с России поболтать негде было», — шутят пользователи.

Между тем, с помощью Инстаграма Джонни Депп обратился к общественности, чтобы те сидели дома и не подвергали опасности других. Он даже записал песню, посвященную самоизоляции.

Напомним, в последнее время имя Джонни Деппа фигурирует лишь по теме его развода с Эмбер Херд. Супруги взаимно обвиняют друг друга в насилии. В итоге выяснилось, что это Джонни был жертвой домашнего насилия. Из-за выходок экс-супруги он лишился роли Джека Воробья в серии фильмов «Пираты Карибского моря», от работы с ним отказались многие режиссеры. Теперь, когда правда стала выходить наружу, есть шанс, что ему вернут роль всеми полюбившегося пирата.