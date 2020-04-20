Ученые выяснили, как выглядел пернатый динозавр, живший 67 млн лет назад

Специалисты из Музея естественной истории и науки Нью-Мексико установили внешний вид единственного пернатого динозавра, который обитал перед массовым вымиранием 67 млн лет назад, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Создание, имевшее когти длинной почти 13 см, получило название Dinebellator. По словам экспертов из Государственного музея Пенсильвании, этот вид являлся последним хищником. Динеобеллатор имел невероятно острые ногти и сильные лапы, за счет которых он без труда разрывал добычу.«Хищная птица» достигала в высоту один метр, а в длину – чуть больше двух метров. Она имела большой и мощный хвост. Dinebellator можно сравнить с велоцираптором, но только второй менее кровожадный хищник. Останки динеобеллатора были найдены в Сан-Хуан (Нью-Мексико) на территории, которую назвали «кладбищем динозавров». Среди останков были череп, позвоночник, рёбра, ноги и крылья. Хвост создания был массивным и служил противовесом, благодаря которому динозавры могли бегать гораздо быстрее. Они были отличными охотниками. Именно из подобных существ и произошли современные птицы.