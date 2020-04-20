На Землю может упасть астероид размером с Эйфелеву башню: названа дата

Специалисты из Массачусетского института сейчас активно прорабатывают варианты обезвреживания огромного космического тела, которое приблизится к нашей планете через девять лет. Известно, что объект больше знаменитой Эйфелевой башни, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Астероид получил кодовое название 99942 Апофис. Столкновение может с 2029 году. По мнению экспертов, тело пройдет мимо Земли без инцидентов, однако иметь план его отвода всё-таки нужно.Согласно отчету НАСА в 2007 году, наиболее эффективный способ ликвидации тел – запуск ядерной бомбы. Однако это спорный вариант. Другой метод – отправить «кинетический ударник», то есть космический корабль, который на определенной скости изменит траекторию движения астероида, передав ему часть энергии. Во втором случае ученым нужно знать абсолютно всё о теле до мельчайших подробностей, иначе план не сработает.Сейчас специалисты составляют карту решений, которая поможет выбрать оптимальный вариант ликвидации угрозы.