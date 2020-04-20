Ученые рассказали о новом способе восстановления спинного мозга после травмы

Ученым удалось разработать новый способ восстановления спинного мозга после травмы. Над этим работала целая группа специалистов, которую возглавил доктор медицинских наук, научный сотрудник Мичиганского университета Лони Ши. Ранее считалось, что травматические повреждения спинного мозга практически не поддаются регенерации. Это связано с уменьшением факторов роста и быстрым нарастанием в окружающих тканях факторов, которые подавляют восстановление.Читайте на Информинг.Ру: Медики назвали пять витаминов и микроэлементов, от которых не стоит отказываться Ученым удалось разработать структурный материал, который стимулировал экспрессию IL-10 и NT-3. Их активация приводит к изменению микросреды, сопровождающейся локальной регенерацией спинного мозга, рассказал доктор Лони Ши.

Зная об этом, ученые и создали новый материл, который имеет конструкцию моста со встроенным полицистронным IL-10 / NT-3. IL-10 был включен для стимуляции регенеративного фенотипа в макрофагах, тогда как NT-3 способствует выживанию и продолжению клеток для передачи нервных импульсов — аксонов. Уже проведен эксперимент на мышах, который показал, что за счет миелинизации повышается плотность аксонов. У грызунов, на которых проверялся новый материал, восстановились движения, что указывает на его эффективность. Яндекс Дзен