В России создали мини-ПК на отечественном процессоре «Байкал»

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Странный случай в Подмосковье: мужчина бесследно исчез в собственной квартире
В небольшом подмосковном городке Кашира таинственным образом пропал пенсионер. Его исчезновение привело в замешательство даже полицию. На видео из камеры наблюдения четко видно,...
Жостовская роспись — декорации жостовских узоров
Жостовская роспись — народный промысел художественной росписи металлических подносов, существующий в деревне Жостово Мытищинского района Московской области. Промысел расписных металлических подносов возник в середине XVIII...
20 апреля Анастасия Заворотнюк новости сегодня: состояние здоровья на 20.04.2020
Share Tweet Share Share Email CommentsНаследница Анастасии Заворотнюк, Анна, поделилась редкими кадрами с празднования Светлой Пасхи. Вернувшись из США, 24-летняя дочь Анастасии Заворотнюк поселилась...
Вирус вместо угрозы с Востока: НАТО отменяет учения
Share Tweet Share Share Email CommentsU.S. Navy/Global Look Press via ZUMA PressПо словам главы Европейского командования ВС США, ежегодные морские учения в Балтийском регионе,...
Hyundai выпустит семиместную Hyundai Creta
Компания Hyundai готовит к дебюту семиместную версию кроссовера Hyundai Creta. Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на IndianAutosBlog, очередной тестовый прототип новинки на днях...