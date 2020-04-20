Названа главная опасность непроверенной вакцины от коронавируса

Популярные новости
Экшен Fallout 76 получил обновление Wastelanders, направленное на улучшение игрового процесса
Стоит ли покупать видеоигру Fallout 76 в 2020 году каждый человек должен решить для себя сам. Игра имеет как положительные стороны, так и отрицательные...
Changan предложит альтернативу российскому Hunter
У гражданского УАЗ «Хантер», сменившего армейский УАЗ-2151 в конце 2003 года, может появиться «тезка» из Китая. Местный автопроизводитель Changan Automobile подал заявку на регистрацию...
Экономисты прогнозируют ущерб экономике России на 18 трлн рублей
Прослушать новость Остановить прослушивание close Alex Grimm/Reuters Ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса нового типа отраслей российской экономики может составить почти 18 трлн рублей, сообщают...
Toyota и Lexus сохранят цены на автомобили до конца мая
Компания Toyota объявила о «заморозке» текущих цен на все автомобили Toyota и Lexus до конца мая 2020 года. Специальные предложения, включающие особые условия при...
Коллега Бабкиной рассказал о ее самочувствии
Историк моды Александр Васильев был госпитализирован, он попал в больницу с двусторонним воспалением легких. Необходимо уточнить, что 31 марта Александр Васильев и Надежда...