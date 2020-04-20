Ученые заявили, что ожирение в 6 раз увеличивает риск развития диабета 2 типа

Лишний вес и ожирение могут стать причиной развития сахарного диабета 2 типа — хронического заболевания, при котором в крови повышен уровень глюкозы вследствие нарушения углеводного обмена.Читайте на Информинг. Ру Ученые рассказали о новом способе восстановления спинного мозга после травмыНаучные сотрудники Центра метаболических исследований Копенгагенского университета (Дания) Терезия Шнур и Гермина Якупови установили, что ожирение увеличивает риск возникновения сахарного диабета 2 типа в 6 раз. Статья на эту тему опубликована в журнале Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD).Если у человека есть избыточный вес, то вероятность заболеть диабетом увеличивается в 2,4 раза, говорится в статье. Люди с высоким показателем генетического риска имеют вдвое больше шансов заболеть. А нездоровый образ жизни повышают вероятность заболеть диабетом на 18%. Люди, у которых есть все три фактора риска — ожирения, наследственность и нездоровый образ жизни — в 14,5 раз больше рискуют приобрести это серьезное заболевания, чем те, у кого этих проблем нет. Помимо прочего, ученые сделали вывод: ожирение является решающим фактором в развитии диабета 2 типа.

Дело в том, что ожирение провоцирует воспаление, которое приводит к проблемам с метаболизмом. Чем больше степень ожирения, тем выше чувствительность клеток человека к инсулину.Как отмечают авторы исследования, чрезвычайно важно для профилактики диабета контролировать свой вес, придерживаться правил сбалансированного питания и здорового образа жизни. Яндекс Дзен