К актеру, который снимался в фильме «Чужой», приходят инопланетяне

Яфет Котто, который снимался в фильме «Чужой», вышедшем в 1979 году, сейчас мало кому знаком, но многие все еще узнают его лицо. Также актер снимался в других популярных кинофильмах во второстепенных ролях. Но его реальная жизнь более интересная, ведь он афроамериканец, который вырос в семье евреев в Нью-Йорке. Настоящим же его отцом оказался принц Камеруна, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Но внимание привлекает Яфет не только как актер, ведь он рассказывал о том, что его неоднократно посещали инопланетяне и он видел их собственными глазами. Изначально об этом знало совсем немного людей, но спустя некоторое время актер поделился подробностями произошедшего с журналистами. По его словам, инопланетяне посещали актера с самого детства. Все началось, когда Яфету было примерно 9 лет. Когда его наказали за позднее возвращение домой, будущий актер сидел возле окна и наблюдал за соседскими детьми. Именно тогда он увидел у двери странную фигуру с человеческим ростом и вытянутым лицом. Она исчезла так же внезапно, как и появилась. На протяжении следующих лет подобные ситуации возникали огромное количество раз. Яфет не понимал, что происходит, а спустя некоторое время он пережил то, что позже посчитал самым настоящим похищением. Обо всех этих событиях он смог рассказать общественности только когда ему исполнилось практически 40 лет.