По всей Европе с неба падают мертвые птицы

С неба по всей Европе начали падать мертвые птицы и никто не может объяснить, почему это происходит, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Специалисты уверены в том, что очень сильные ветры, которые наблюдались на протяжении последних трех лет, стали гибелью огромного количества стрижей и ласточек, которые летели в Европу из Африки. Мертвые птицы были обнаружены на многих улицах Афин и на Эгейских островах. Мария Ганоти из группы по защите дикой природы Anima сказала, что это настоящая катастрофа. Также много погибших цапель обнаружили рядом с деревней Кёпрышык. Подобное напугало не только местных жителей, но и чиновников, которые не понимают, что происходит и почему птицы массово начали умирать.В Дании нашли практически 200 мертвых уток на пляжах в Лосё. Птиц проверили на наличие птичьего гриппа, но результаты были отрицательными.Подобное происходит и в некоторых других странах Европы, но никто не может точно сказать, что на самом деле стало гибелью птиц. Большая часть специалистов склоняются к версии с сильными ветрами, но если птицы будут и дальше погибать, то данная версия окажется ошибочной.