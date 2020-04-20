ING: ЦБ Турции намерен снизить ставки, несмотря на валютный риск,

Монетарные политики могут снизить ставку до 9% с 9,75%, заявил главный экономист ING по Турции Мухаммед Мерджан.

Напомним, что Центральный банк Турции снизил процентные ставки с 24% с июля прошлого года, чтобы поддержать усилия правительства по стимулированию экономического роста. В то же время он использовал большие объёмы своих валютных резервов для поддержки курса лиры и сдерживания инфляции. Инфляция потребительских цен в Турции составляет 11,9%, что означает отрицательные реальные процентные ставки.

«Банк, похоже, преисполнен решимости смягчить негативные риски для роста, и благоприятный сдвиг в глобальной политике, а также местный инфляционный фон, который отягощается растущим разрывом в объеме производства, дает возможность действовать», — сказал Мерджан.

Он подчёркивает, что турецкая лира в этом году упала вместе с другими валютами развивающихся рынков. Он продлил свои самые низкие уровни с момента валютного кризиса в 2018 году, торгуясь на 0,2% ниже уровня 6,95 за доллар. Потери в этом году составляют более 15%.

ING пересмотрела свою оценку экономического роста Турции в 2020 году до отрицательных 1,5% с расширения на 0,6%, учитывая влияние глобального роста от COVID-19 и локальную блокировку, добавил Мерджан.

Замедление инфляции также, как ожидается, поддержит смягчение денежно-кредитной политики, считает Меркан, прогнозируя уровень 8,7% к концу 2020 года, в соответствии с собственными прогнозами Центрального банка.

«Динамика обменного курса останется ключевой переменной», — добавил аналитик.

Центральный банк также может принять решение о сохранении процентных ставок на следующей неделе и вместо этого продолжать финансировать банки через новый механизм ликвидности, введённый в марте, который несёт процентную ставку на 150 базисных пунктов ниже базовой, указал Мерджан.

Центральный банк уже предоставил 40,5 млрд лир финансирования через 90-дневные аукционы РЕПО, что составляет 45% от общего объёма финансирования банковской системы, снизив эффективную стоимость финансирования до 9% по состоянию на 16 апреля, напомнил он.

«Таким образом, вполне возможно, что банк сможет и дальше снижать эффективную стоимость фондирования с помощью целевых дополнительных средств ликвидности без изменения процентной ставки. Многие страны с формирующимся рынком снизили свои процентные ставки для поддержки роста в последние месяцы, включая Турцию, и в будущем не следует исключать дополнительные шаги, учитывая последствия пандемии коронавируса», — заключил он.