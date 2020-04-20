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Sue Ogrocki/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/839/13052839/AP_19246769971470-pic905-895x505-50045.jpg" alt="Цена нефти WTI опустилась до $15 за баррель" /></p> </p> <p>

Стоимость нефти марки WTI установила новый антирекорд с 1999 года, падение на Лондонской бирже ICE составило более 20% за сутки, свидетельствуют данные торгов

На 10.20 по мск стоимость фьючерса за баррель WTI с поставкой в мае 2020 года снизилась на 21,8% — до $15 за баррель.

По данным аналитиков, стоимость нефти продолжает падение на фоне новостей о переполнении мировых хранилищ и снижением спроса на фоне пандемии коронавируса.

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