Остановить прослушивание

close





Omar Sanadiki/Reuters

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/04/61f2a8b0cf1336c6a4d51f2a0e072635.jpg" alt="В Сирии зафиксирован американский самолет, следующий в сторону российских объектов" />

В Минобороны сообщили, что российские военные зафиксировали самолет ВМС США, следующий в сторону объектов России в Сирии, передает РИА «Новости».

В ведомстве рассказали, что 19 апреля американский истребитель из состава дежурных сил ПВО поднялся с авиабазы Хмеймим для идентификации воздушной цели и проследовал в сторону российских объектов.

Летчик России после сближения идентифицировал бортовой номер и принадлежность самолета-разведчика к ВМС США и взял его на сопровождение.

После изменения американским самолетом курса полета от российских военных объектов, истребитель вернулся на аэродром вылета.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Показали россиянам: США испытали F-35 в Сирии

— Штабы РФ и САР: США под видом гумпомощи сирийским беженцам хотят передать грузы боевикам