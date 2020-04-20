В Сирии зафиксирован американский самолет, следующий в сторону российских объектов

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В Сирии зафиксирован американский самолет, следующий в сторону российских объектов
В Сирии зафиксирован американский самолет, следующий в сторону российских объектов

Omar Sanadiki/Reuters

В Минобороны сообщили, что российские военные зафиксировали самолет ВМС США, следующий в сторону объектов России в Сирии, передает РИА «Новости».

В ведомстве рассказали, что 19 апреля американский истребитель из состава дежурных сил ПВО поднялся с авиабазы Хмеймим для идентификации воздушной цели и проследовал в сторону российских объектов.

Летчик России после сближения идентифицировал бортовой номер и принадлежность самолета-разведчика к ВМС США и взял его на сопровождение.

После изменения американским самолетом курса полета от российских военных объектов, истребитель вернулся на аэродром вылета.

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