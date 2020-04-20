Саакашвили обещал помочь Грузии в борьбе с COVID-19 за перенос судов по его делам

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РИА» Новости»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предложил грузинским властям перенести срок рассмотрения уголовных дел против него на осень в обмен на $5,5 млрд для борьбы с коронавирусом, сообщает РИА «Новости».
«Все юридические споры необходимо отложить на будущее и объявить мораторий до осени я даю гарантию, что привезу 5,5 миллиарда помощи — столько, чтобы спасти экономику страны», — сказал Саакашвили.
Он добавил, что для выполнения этого плана власти должны назначить его временным официальным представителем руководства Грузии в вопросе получения зарубежной помощи.
По его словам, экономический кризис на фоне пандемии коронавируса может привести Грузию к бедности и голоду, а избежать этого поможет лишь иностранная поддержка, которую он получить от международных организаций.
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