Мишустин пообещал расширить программу льготных зарплатных кредитов

Остановить прослушивание

close





Председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседания Евразийского…

Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России расширят программу беспроцентных кредитов для выплаты заработных плат на средний и крупный бизнес, цитирует его «Интерфакс».

Он отметил, что необходимо помогать наиболее пострадавшим из-за пандемии коронавирусной инфекции предприятиям. Так как небольшие компании уже получают финансовую помощь от государства, необходимо переключить внимание и на поддержку средних и крупных компаний.

«Для поддержки и сохранения занятости мы расширим действие беспроцентных кредитов на выплату зарплаты», — рассказал Мишустин.

По его словам, решения о помощи предприятиям будут приняты в ближайшее время.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мишустин назвал новые меры по поддержке экономики в условиях пандемии

— «Известия»: рекламную индустрию могут включить в перечень пострадавших отраслей

— Утвержденные мэром Москвы льготы по аренде могут получить более 11 тыс. компаний