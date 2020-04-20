Народные приметы 21 апреля 2020 года в день Родиона Ледолома

Народно-христианский праздник Родион Ледолом отмечается 21 апреля (8 апреля по старому стилю) каждого года. Православная церковь в этот день чтит память апостола от 70-ти Родиона (Иродиона) Патрасского, епископа.

Другие названия праздника: Родион-выверни оглобли, Родион – ревучие воды, Иродион, Радивон.

Ледоломом день прозвали в связи с началом активного периода таяния льда, который сопровождается многочисленными расколами. За ним наблюдают и делают определенные прогнозы на будущее. Например, считается, что если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды.

21 апреля – что нельзя и что можно делать в день Родиона Ледолома

Наши предки знали, что нельзя делать 21 апреля в день Родиона Ледолома уборку дома, поскольку сегодня в своей коморке наводит порядок Домовой.

В этот момент его не следует отвлекать, иначе, согласно приметам, он рассердится и начнет бедокурить или вовсе запустит через окно или печную трубу темные силы, которые станут вредить хозяйству и ссорить членов семьи.

Нельзя 21 апреля набирать воду из рек и озер даже для хозяйственных нужд, иначе можно прихватить вместе с водицей богатства Водяного, которого такой поступок сильно разозлит.

Водяной начнет мстить – затянет «вора» к себе в царство, чтобы наказать по заслугам. Поэтому сегодня надо прежде почистить воду (в народе эту традицию называли «отмыкание весенних вод»), а после уже набирать и использовать по назначению.

21 апреля нельзя утираться после утреннего умывания проточной водой. Она должны высохнуть сама. Тот же, кто ослушается запрета, в будущем будет умываться своими слезами.

Запрещено в день Родиона Ледолома выходить из дома, не поклонившись уходящей зиме, которая могла, если ее не почитали, разобидеться и пригнать морозы. После такой обиды вся растительность пострадает – год будет неурожайный.

Не нужно на 21 апреля планировать рыбалку – улова не будет. Тот же, кто ослушается, может и вовсе утонуть.

Запрещено в день Родиона Ледолома покупать лошадь или корову. По поверьям, животные долго не проживут у нового хозяина: либо болеть будут, либо их украдут, либо пропадет скотинка в лесу.

Нельзя на 21 апреля планировать серьезные дела – они не только не принесут желаемого результата, но и приведут к большим финансовым потерям и ухудшению отношений с влиятельными людьми.

Если же нет возможности отменить переговоры или подписание контакта, то утром перед выходом из дома надо трижды плюнуть перед собой.

Считается, что таким образом можно переплюнуть неприятности и преграды, вредящие свершению задуманного.

Народные приметы 21 апреля 2020 года

Если день солнечный – ждите хорошего лета, если пасмурный – ненастья и плохого лета.

Солнечный день – лето вскоре наступит.

Сумерки кажутся короче, чем обычно для данного времени, – к хорошей погоде.

Луна красноватая – к теплу или грозе.

Вороны, готовясь ко сну, садятся клювами в разные стороны, кое–как – к безветренной теплой погоде ночью.

На небе видны перисто–кучевые облака – к хорошей погоде, без осадков.

На Родиона пора пахать, если гром гремит.

Береза распустилась – пришло время посева овса.

Если дуб в ухо заячье развернется – пора овес сеять.

Земля мхом обрастает при запашке – значит, лен волокнист будет.

Лягушки голос подали – можно овес сеять.

Коли хомяки и кроты начинают выкидывать землю из своих нор – значит, можно приступать к посеву овса.

Если на Родиона теплый вечер и спокойная ночь – будет жаркое, сухое лето.

Сей овес, когда березки распускаются.

Было принято умываться ключевой водой и пить ее, поскольку в этот день вода обладала целебными свойствами.

21 апреля: традиции и обычаи дня

По поверью, в этот день солнце встречается с месяцем и вскрываются реки.

Родион-ледолом лёд на реках ломает.

Если встреча добрая – день ясный и хорошее лето, а худая – ненастье и плохое лето.

Считалось, что солнце с месяцем после первого мороза расходятся в разные стороны. И с тех пор не встречаются друг с другом до самой весны. Когда же они повстречаются весной, то долгое время рассказывают друг другу о своей жизни, о том, где они были и что видели.

Иногда случалось, что на этой встрече месяц с солнцем доходили до ссоры. Если такое произойдет, то ждали землетрясения. В этой ссоре люди обвиняли месяц, называя его гордым и задорным. Солнце, в отличие от него, отличалось добрым нравом. В древности его почитали как милосердное божество, готовое всегда прийти на помощь человеку. Но помогает оно только добрым людям, а злых беспощадно наказывает. Если же своим недостойным поведением люди разгневают солнце, то оно будет метать в них огненные стрелы (солнечные лучи), и наступит засуха.

В сказаниях солнце представлялось как в мужском (муж луны), так и в женском (супруга месяца) обличии. Верили, что солнечного света боится нечистая сила. С наступлением утра нечисть прячется в глубокие пещеры и норы, чтобы избежать встречи. Поэтому красный цвет, почитавшийся с давних пор на Руси цветом солнца, считался прекрасным оберегом.

Часть присловий дня построена на обыгрывании имен святых с учетом реального состояния природы в данное время.

На святого Руфа дорога рушится. На Руфа земля рухнула. На Агафы-Руфы земля рухнет.

Под словосочетанием «земля рухнет» подразумевали, что почва начинает оттаивать и принимать в себя воду, а крестьянам пора приготовиться к пахоте. Крестьяне в эту пору с нетерпением ждали ухода полой воды с полей и наступления теплых дней, когда можно начать пахать землю. С Руфа-Родиона готовятся, а если погода позволяет, то и начинают пахать землю под овес. Именно к этому дню приурочено выражение: Уставь соху, паши под овёс.

Сейчас действительно самое благоприятное время для посева овса – влажная почва и достаточно тепло.

Весной час упустишь, годом не наверстаешь. Овёс сей хоть в воду, да в пору, а рожь – обожди часок, да посей в песок. Овес сей в грязь – будешь князь. Хоть грязь топчи, а овёс мечи.

Крестьяне хорошо знали климат и природу своей местности. Они не ошибались с выбором времени сева, потому что опирались на несколько признаков, сопоставляли разные природные явления, поведение птиц, животных, насекомых и прочее. Они понимали, что всё в окружающем мире связанно друг с другом. Крестьянский глаз был зорок, а сам земледелец не только чувствовал, но и ценил гармонию в природе.

Огромное значение придавалось вскрытию рек ото льда. Полую воду считали целебной, наделенной силой напора и движения. Её собирали и применяли в разных целях. Полую воду использовали пчеловоды в день Зосимы-пчельника (30 апреля). Во время половодья её набирали и хранили в течение года. Летом такую воду держали на пасеке, зимой – в омшанике. Полой водой умывались больные лихорадкой.

Реке, освобождающейся ото льда, сочувствовали. Нередко её сравнивали с беременной женщиной, готовящейся родить.