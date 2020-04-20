Какой праздник сегодня, 21 апреля

Список праздников России на 21 апреля 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, церковными, необычными праздниками, которые отмечаются в стране в этот день. Вы сможете выбрать интересующее событие и узнать его историю, традиции и обряды.

Праздники 21 апреля

21 апреля в отмечается 11 праздников, в том числе 2 профессиональных.

День главного бухгалтера (День Главбуха)

День главного бухгалтера – профессиональный праздник главных бухгалтеров. В праздничных мероприятиях принимают участие главбухи, аудиторы, преподаватели, студенты и выпускники профильных учебных заведений.

В России День главного бухгалтера в 2020 году отмечается 21 апреля и проходит 26 раз. Торжество не закреплено в законодательстве и проходит на неофициальном уровне.

Значение: торжество приурочено к выходу первого журнала «Главбух» 21.04.1994.

В День главного бухгалтера проводят праздничные мероприятия, на которых вручают почетные грамоты и дипломы главбухам, устраивают семинары и курсы повышения квалификации. В СМИ освещаются статьи о профессии бухгалтера и бухгалтерском учете.

В канун Дня главного бухгалтера организуются курсы повышения квалификации. 21 апреля руководители компаний поздравляют главных бухгалтеров с профессиональным праздником, благодарят за их труд, вручают им дипломы и почетные грамоты. Проходят семинары на темы ведения учета и предоставления документации. Сотрудники журнала «Главбух» организуют для читателей викторины и конкурсы, дарят подписчикам интересные подарки. В средствах массовой информации публикуются материалы о профессии главбуха, о проблемах и успехах бухгалтерского учета.

День местного самоуправления

День местного самоуправления – российский профессиональный праздник сотрудников муниципалитетов. Торжество справляют работники органов местного самоуправления городских округов, поселений, внутригородских районов и территорий федерального значения, муниципальных районов.

В России в 2020 году День местного самоуправления отмечается 21 апреля и проходит на официальном уровне 8-й раз.

Значение: праздник приурочен к изданию 21.04.1785 г. Екатериной II Жалованной грамоты городам.

К празднику приурочивают концерты и праздничные мероприятия, на которых сотрудникам муниципалитетов вручают грамоты и дипломы, заносят благодарности в личные дела. Проводят круглые столы, выставки в муниципальных архивах.

В этот день руководство органов местного самоуправления вручает сотрудникам грамоты и дипломы за их труд, вносит благодарности в личные дела, дарит подарки. Организуются круглые столы, участники которых делятся своими достижениями и планами. Работники муниципальных архивов готовят выставки архивных документов, устраивают экскурсии. В учреждениях культуры проходят праздничные концерты.

Родион Ледолом

Народный праздник Родион Ледолом отмечается 21 апреля 2020 года (дата по старому стилю – 8 апреля). Православной церковью в этот день чтится память апостола от 70-ти Родиона (Иродиона) Патрасского, епископа.

Название «Ледолом» связано с активным периодом таяния льда, который сопровождается многочисленными расколами.

Апостол Иродион входил в число 70 посланников, которых Иисус выбрал для распространения вести о Нем. Он жил в I столетии. Приходился родственником апостолу Павлу и сопровождал его во многих странствиях. Когда христианская религия распространилась и укоренилась на Балканском полуострове, Павел и Петр выбрали Иродиона епископом города Патры. Он усердно распространял православное вероисповедание и привел к Богу многих жителей города и его окрестностей.

Недовольные происходящим горожане-язычники сговорились. Они напали на епископа Патрасского и избили палками и камнями. Один из напавших язычников ударил его ножом. Иродион упал. После того как довольные мучители ушли, епископ, по воле Господа, восстал невредим.

После этого апостол оставил епископство и многие годы провел рядом со своим родственником Петром, помогая ему в проповедях. В 67 году, во времена гонений на христиан императором Нероном, святые апостолы Петр и Иродион приняли вместе мученическую смерть от рук язычников. Первого распяли на перевернутом кресте. Второй встретил смерть на плахе.

В этот день начинают вспахивать почву и засевать овес.

Согласно давней традиции, вдовы или покинутые девушки отпускали тоску. На заре они приходили к реке. Левой рукой черпали воду, брызгали ею себе в лицо и читали специальный заговор от тоски.

Список остальных праздников в этот день

День службы государственной охраны – Казахстан

День основания Рима – Италия

День трюфелей кешью в шоколаде

День прекрасных бульдогов

День чемоданов

День тяжелых последствий

Международный день пряника

Всемирный день творчества и инновационной деятельности

Именины отмечают

Иван, Лука, Родион, Сергей, Яков, Ян.