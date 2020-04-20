Какой праздник сегодня, 21 апреля

Список праздников России на 21 апреля 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, церковными, необычными праздниками, которые отмечаются в стране в этот день. Вы сможете выбрать интересующее событие и узнать его историю, традиции и обряды.
Праздники 21 апреля
21 апреля в отмечается 11 праздников, в том числе 2 профессиональных.
День главного бухгалтера (День Главбуха)
День главного бухгалтера – профессиональный праздник главных бухгалтеров. В праздничных мероприятиях принимают участие главбухи, аудиторы, преподаватели, студенты и выпускники профильных учебных заведений.
В России День главного бухгалтера в 2020 году отмечается 21 апреля и проходит 26 раз. Торжество не закреплено в законодательстве и проходит на неофициальном уровне.
Значение: торжество приурочено к выходу первого журнала «Главбух» 21.04.1994.
В День главного бухгалтера проводят праздничные мероприятия, на которых вручают почетные грамоты и дипломы главбухам, устраивают семинары и курсы повышения квалификации. В СМИ освещаются статьи о профессии бухгалтера и бухгалтерском учете.
В канун Дня главного бухгалтера организуются курсы повышения квалификации. 21 апреля руководители компаний поздравляют главных бухгалтеров с профессиональным праздником, благодарят за их труд, вручают им дипломы и почетные грамоты. Проходят семинары на темы ведения учета и предоставления документации. Сотрудники журнала «Главбух» организуют для читателей викторины и конкурсы, дарят подписчикам интересные подарки. В средствах массовой информации публикуются материалы о профессии главбуха, о проблемах и успехах бухгалтерского учета.
День местного самоуправления
День местного самоуправления – российский профессиональный праздник сотрудников муниципалитетов. Торжество справляют работники органов местного самоуправления городских округов, поселений, внутригородских районов и территорий федерального значения, муниципальных районов.
В России в 2020 году День местного самоуправления отмечается 21 апреля и проходит на официальном уровне 8-й раз.
Значение: праздник приурочен к изданию 21.04.1785 г. Екатериной II Жалованной грамоты городам.
К празднику приурочивают концерты и праздничные мероприятия, на которых сотрудникам муниципалитетов вручают грамоты и дипломы, заносят благодарности в личные дела. Проводят круглые столы, выставки в муниципальных архивах.
В этот день руководство органов местного самоуправления вручает сотрудникам грамоты и дипломы за их труд, вносит благодарности в личные дела, дарит подарки. Организуются круглые столы, участники которых делятся своими достижениями и планами. Работники муниципальных архивов готовят выставки архивных документов, устраивают экскурсии. В учреждениях культуры проходят праздничные концерты.
Родион Ледолом
Народный праздник Родион Ледолом отмечается 21 апреля 2020 года (дата по старому стилю – 8 апреля). Православной церковью в этот день чтится память апостола от 70-ти Родиона (Иродиона) Патрасского, епископа.
Название «Ледолом» связано с активным периодом таяния льда, который сопровождается многочисленными расколами.
Апостол Иродион входил в число 70 посланников, которых Иисус выбрал для распространения вести о Нем. Он жил в I столетии. Приходился родственником апостолу Павлу и сопровождал его во многих странствиях. Когда христианская религия распространилась и укоренилась на Балканском полуострове, Павел и Петр выбрали Иродиона епископом города Патры. Он усердно распространял православное вероисповедание и привел к Богу многих жителей города и его окрестностей.
Недовольные происходящим горожане-язычники сговорились. Они напали на епископа Патрасского и избили палками и камнями. Один из напавших язычников ударил его ножом. Иродион упал. После того как довольные мучители ушли, епископ, по воле Господа, восстал невредим.
После этого апостол оставил епископство и многие годы провел рядом со своим родственником Петром, помогая ему в проповедях. В 67 году, во времена гонений на христиан императором Нероном, святые апостолы Петр и Иродион приняли вместе мученическую смерть от рук язычников. Первого распяли на перевернутом кресте. Второй встретил смерть на плахе.
В этот день начинают вспахивать почву и засевать овес.
Согласно давней традиции, вдовы или покинутые девушки отпускали тоску. На заре они приходили к реке. Левой рукой черпали воду, брызгали ею себе в лицо и читали специальный заговор от тоски.
Список остальных праздников в этот день
- День службы государственной охраны – Казахстан
- День основания Рима – Италия
- День трюфелей кешью в шоколаде
- День прекрасных бульдогов
- День чемоданов
- День тяжелых последствий
- Международный день пряника
- Всемирный день творчества и инновационной деятельности
Именины отмечают
Иван, Лука, Родион, Сергей, Яков, Ян.