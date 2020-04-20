Какой Церковный праздник сегодня, 21 апреля

21 апреля отмечается 3 православных церковных праздника. Перечень событий информирует о церковных праздниках, постах, днях почитания памяти святых. Список поможет узнать дату значимого религиозного события для православных христиан.

Церковные православные праздники 21 апреля

Святителя Нифонта Печерского, епископа Новгородского

Почитание святого Нифонта, епископа Новгородского. Жил в XII веке. Основал Мирожский монастырь в Пскове, церковь святого Климента в Ладоге. К лику святых его причислили в 1549 году.

Родион Ледолом

Апостолов от 70-ти Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Ермия) и иже с ними

Посвящен 6 апостолам от 70-ти. Приняли мученическую смерть за служение Иисусу Христу.

Пасхальная седмица

2 день праздника

Сплошная седмица. Неделя, следующая за Пасхой. В эти дни после богослужения проводят крестные ходы.

День ангела, 21 апреля, мужские и женские имена

По церковному православному календарю 21 апреля отмечается 6 мужских именин. Перечень именин поможет в выборе имени для мальчика, рожденного в этот день.

21 апреля именины отмечают

Мужчины

Иван от древнееврейского имени Йоханан — «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн — «помилованный Богом»

Лука от латинского lux — «свет»

Родион от греческого слова родеос — «розовый» от греческого слова родион — «житель острова Родос» русская форма древнегреческого имени Иродион — «герой», «героический»

Сергей от римского родового имени Sergius — «знатный», «высокий»

Яков от древнееврейского имени Яакоб — «держащийся за пятку»

Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан — «Яхве милостив»

Традиции 21 апреля

О святом Руфе крестьяне говорили: «Со дня Руфы земля рушится», то есть земля отходит от мороза и начинает расти трава. Считалось, что в этот день солнце встречается с месяцем. Эти встречи бывают добрые и плохие. Добрая встреча обозначается ясным солнцем и светлым днем, тогда будет хорошее лето. Плохая — туманный и пасмурный день, а значит, и худое предзнаменование на все лето. Считалось, что солнце и месяц с первого мороза расходятся в дальние стороны: один на восток, другой на запад, и с той поры не встречаются друг с другом до самой весны. Солнце не знает, не ведает, где живет месяц и что он делает; а месяц не более того знает о солнце. Когда же они весной повстречаются, то долго рассказывают о своем житье-бытье, где были, что видели, что делали. Часто случается, что месяц с солнцем на этой встрече доходят до ссоры, а это всегда оканчивается землетрясением. В этой ссоре народ обвиняет месяц, называя его гордым и задорным. В этот день впервые выезжали в поле — смотреть, не пора ли начинать пахоту. Считается, что если ком земли в руках не рассыпается, то пахать еще рано. Овес же можно сеять, пока цветут яблони и груши. И еще говорили, что пора сеять эту культуру — когда кроты и хомяки начинают выбрасывать землю из своих норок.

Заговоры 21 апреля

Чтобы люди вас любили

Когда услышите весной первого соловья, перекреститесь и скажите:

Народ любит тебя слушать,

Так народ пусть и меня любит.

Чтобы заставить кого-то поступить так, как вы того хотите

Посадите весной у своего дома три елки. Когда корни уже будут в земле, перед тем как дерево полить, скажите:

Как в церкви люди кланяются,

Так и ты, раб Божий (имя), мне покорись.

Ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

21 апреля: приметы и поверья