Расставание с женой, работа таксистом, страшная авария. Жизненные кризисы Константина Лавроненко

Это сейчас он известен как единственный российский артист, получивший приз Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль. Но в начале карьеры Константину Лавроненко не на что было кормить семью, а из-за постоянных скандалов дома он едва не разрушил свой брак.

«Возвращение» и «Изгнание» — эти фильмы сделали Константина Лавроненко известным не только в России, но и за границей, хотя сам он не ожидал, что работы Андрея Звягинцева настолько впечатлят жюри Венецианского и Каннского фестивалей. Да и мог ли артист, занятый ранее в театральных проектах, за которые платили сущие копейки, надеяться на блестящую карьеру?

20 апреля Лавроненко исполняется 59, и у него по-прежнему много творческих планов. За плечами Константина Николаевича — десятки ярких ролей в авторском и кассовом кино, но его дорога к славе была тернистой и долгой. Какие же трудности преодолел актер на пути к профессиональному успеху и личному счастью?

ТВОРЧЕСКИЕ И СЕМЕЙНЫЕ КРИЗИСЫ

Детство Константина Николаевича прошло в Ростове-на-Дону. Его родители не имели отношения к искусству: мама трудилась в городской типографии, а папа — на заводе. Зато старшая сестра Ольга занималась в драмкружке, а заметив, как талантливо 14-летний Лавроненко пародирует Аркадия Райкина, привела брата с собой в студию, где преподавала Галина Жигунова.

Впоследствии сын педагога Сергей стал одним из самых близких друзей Константина Лавроненко. Галина Ивановна же разглядела в ученике талант и посоветовала ему попробовать поступить в «Щуку». В столичный вуз Лавроненко не прошел по возрасту, так что вернулся в Ростов, где его приняли сразу на второй курс училища искусств.

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Творчеством артист занимался и в армии: его определили в ансамбль песни и пляски. Кроме того, Константин организовывал концерты, ставил спектакли и выступал в качестве конферансье — это была отличная возможность подготовиться к «штурму» Москвы.

Демобилизовавшись, актер поступил в Школу-студию МХАТ и уже в студенчестве получил роль в картине «Еще люблю, еще надеюсь», где его партнером по площадке стал Евгений Евстигнеев. Однако тогда о серьезной карьере в кино артист не задумывался и по окончании вуза начал искать работу в театре.

«На финальном показе мной заинтересовался «Ленком», однако интересом все и ограничилось. «Сатирикон» тоже воспринял меня без особых восторгов, но тут повезло больше — им в спектакль позарез был нужен человек, играющий на баяне. Так оказался в театре, с которого в моей судьбе началось очень многое», — вспоминал Лавроненко.

Труппа «Сатирикона» много гастролировала, и актеры крепко подружились, находясь рядом целыми днями. Спустя год Константин понял, что испытывает к одной из коллег, Лидии Петраковой, не просто симпатию. Женщина была замужем за Степаном Старчиковым, однако вскоре разошлась с ним.

«Ее допоздна не было дома, я все время ждал. А потом нашел ее дневник, где она посвящала трогательные слова другому молодому человеку, признавалась ему в любви. Я напился, ушел к теще. Не было никаких скандалов с женой, выяснений отношений. Мы разошлись, и я съехал к маме», — негодовал Старчиков в эфире программы «Судьба человека».

Романтичные строки адресовались Константину Лавроненко, покорившему сердце Лидии. Вскоре влюбленные поженились, но нельзя сказать, что в их семье всегда царила гармония. Страсть проходила, а бытовые проблемы вылезали на первый план.

Ситуация обострялась постепенно: Константина Николаевича пригласили в «Ленком», затем он участвовал в моноспектаклях и проекте «Мастерская Клима». Сутками Лавроненко пропадал в театре, а денег в дом почти не приносил. Отношения супругов оказались под угрозой, когда однажды в ответ на упреки жены артист заявил, что им нужно расстаться, и вновь отправился на работу. Как мудрая женщина, Лидия поговорила с мужем и помирилась с ним.

Спустя год после инцидента у влюбленных родилась дочка Ксения. Однако легче не становилось: театральные проекты по-прежнему приносили копейки, иногда на стол нечего было поставить, кроме чашки макарон. «Я срывался. Случались и серьезные ссоры, и разрывы, но из дому я больше не уходил, — подчеркивал артист. — На полгода провалился в жуткую депрессию. Может, во всем вообще виноват пресловутый кризис среднего возраста? Я написал памятку о собственной никчемности, завязал с театром и отправился «бомбить» на своей «шестерке». Несмотря на то, что у меня даже появились «свои» маршруты, возить людей было совсем неинтересно».

Да и могла ли творческому человеку понравиться работа таксиста? Затем он трудился маркетологом и мерчендайзером молочной продукции, пока однокурсник не позвал на должность замдиректора ресторана при театре Дорониной. Деньги, наконец, появились, а вот вдохновение напрочь пропало… Оставалось лишь извиниться перед приятелем и вернуться в актерскую профессию.

ТРИУМФАЛЬНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

«Во мне поселилась тоска. Душа моя была как выжженная пустыня, в которой лишь иногда знойный ветерок ворошил странные мысли — ну не может у меня так все закончиться! Хотя поводов надеяться на творчество было негусто. Я постоянно ездил на какие-то кастинги в кино, случалось, пробоваться приглашали, но не складывалось. Внешность моя считалась нефотогеничной, негодной для экрана, и я сам был абсолютно с этим согласен», — признавался артист.

Когда Лавроненко почти утратил веру в себя, ему позвонил ассистент Андрея Звягинцева. Выяснилось, что в далеком 1991-м режиссер видел одну из постановок с участием актера и теперь отчаянно пытался разыскать его. Константин Николаевич был первым, кого драматург позвал на кастинг «Возвращения», а спустя девять месяцев стал последним, кого он утвердил на роль.

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Картина Звягинцева буквально взорвала Венецианский кинофестиваль: завоевала «Золотого льва» и попала в прокат в 70 странах. Неожиданно для самого себя Лавроненко превратился в звезду первой величины. Открылась артисту и оборотная сторона славы — зависть коллег.

«Нас все начали ругать. Известные и уважаемые люди с экрана объявили «Возвращение» антинародным фильмом. За спиной зазвучало словечко «выскочки». Киноэлита зашуршала разговорами: «Да кто такие? Откуда свалились вообще?» — сетовал актер.

А потом окружающие начали терзать Лавроненко и Звягинцева, пророча им неудачу со следующим фильмом. Однако творческий тандем разочаровал злопыхателей: за роль в «Изгнании» Константин Николаевич удостоился приза Каннского фестиваля, став единственным российским актером, завоевавшим подобную награду.

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Параллельно артист работал над сериалом Сергея Урсуляка «Ликвидация», так что у поклонников появился еще один повод для восторгов: с ролью бандита Чекана Лавроненко справился блестяще. Следующим в списке успехов стал телефильм «Исаев», а в 2012-м Константин Николаевич снялся в ленте старого друга Сергея Жигунова «Три мушкетера». Засветился актер и в «Территории» Александра Мельника, и в популярном проекте «Екатерина», и в картине «Землетрясение».

Непривычно для зрителей было увидеть кумира в образе Кощея в фэнтези «Последний богатырь». Однако сейчас работ в данном жанре у артиста скопилось немало: триллер «Аванпост», фантастический боевик «Кома». Впрочем, для верных поклонников главными в фильмографии актера остаются ленты Звягинцева и «Ликвидация».

РОКОВАЯ АВАРИЯ

СМИ давно дали артисту прозвище «главного молчуна российского кино», ведь он редко давал интервью и не любил распространяться о личном. С гордостью актер высказывался лишь о единственном крепком браке и об успехах дочери.

«Ксюше на «Пап, может, мне пойти в театральный?» отвечал: «Еcли есть сомнения, лучше не ходи». Мое слово, конечно, не закон. Запретить ей я ничего не могу и не хочу — только порекомендовать. Она-таки поступила в Школу-студию МХАТ, — делился Лавроненко со «СтарХитом». — Но сначала попробовала себя в журналистике. После МГИМО поработала на телевидении».

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Не смог промолчать Константин Лавроненко и об ужасной аварии, в которую попал в июле 2012-го под Ярославлем: не из-за себя, а из-за семьи, пострадавшей в катастрофе. Водитель вез актера на Mitsubishi Pajero и лоб в лоб столкнулся с Toyota Camry, где находились отец, мать и их маленькая дочка.

«Больнее всего для меня оказалась не травма позвоночника, а осознание того, что погибла семимесячная девочка, — признался артист. — Вина не моя: не мы врезались — в нас. Но я переживал: знакомые звонили беспрерывно, появлялись новые слухи. Пришлось даже заявление сделать, что людей нужно оставить в покое».

Последствия аварии оказались нешуточными не только в моральном плане: из-за травмы вернуться к работе было тяжело. Повезло, что сцены с прыжками и драками для сериала «Цена жизни», в котором тогда играл Лавроненко, сняли до ДТП.

Константин Лавроненко попал в аварию

«Я продолжаю делать трюки — правда, несложные и зачастую в корсете. Всю жизнь теперь придется соблюдать «каскадерскую диету», — отмечал актер. — После аварии я убедился, что у меня есть настоящие друзья, готовые прийти на помощь в любую минуту. Мне были дороги все слова и предложения».

К счастью, время, когда близкие переживали за здоровье артиста, осталось в прошлом. Сейчас Константин Лавроненко прекрасно себя чувствует, и его беспокойство может быть связано лишь с участием в новых проектах: как перфекционист, звезда всегда просматривает отснятые дубли и стремится довести работу до совершенства. Зрители с нетерпением ждут выхода продолжения «Последнего богатыря», премьера которого намечена на конец года.

По материалам «7 Дней».

Фото: Moviestore Collection/Legion-Media, Gareth Cattermole/Getty Images, Instagram.com, личный архив, кадры из фильмов «Еще люблю, еще надеюсь», «Возвращение», «Последний богатырь»